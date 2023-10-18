Eks PM Israel: Hamas Adalah Gerakan Ideologi, Tidak Bisa Dilenyapkan

MANTAN Perdana Menteri Israel Ehud Barak mengatakan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) tidak dapat dihilangkan karena sudah mengakar kuat di hati dan pikiran rakyat Palestina. Barak juga menekankan bahwa jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berada di negara yang normal, ia akan mengundurkan diri setelah serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober.

“Saat ini dia (Netanyahu) sedang memimpin pemerintahan, jadi sangat penting bahwa selain (Menteri Pertahanan Yoav) Gallant, juga ada (Mantan Menteri Pertahanan Benny) Gantz dan (mantan Kepala Staf IDF Gadi) Eisenkot, setidaknya untuk menenangkan tentara di lapangan,” kata Barak dalam wawancara dengan Ynet News pada Senin, (16/10/2023).

Mengenai tujuan perang Israel di Gaza, Barak berkata: “Kita tidak bisa sepenuhnya melenyapkan Hamas. Hamas adalah gerakan ideologis yang ada dalam mimpi, hati, dan pikiran rakyat (Palestina).”

“Langkah praktis yang harus dicapai oleh perang ini adalah menghilangkan seluruh kemampuan operasional Hamas di Jalur Gaza, dan ini adalah tugas yang cukup rumit, sehingga harus menjadi fokus.”

“Kami bermaksud untuk menghilangkan kemampuan militer gerakan Hamas, dan kami juga berharap bahwa Otoritas Palestina atau entitas lain mana pun dapat dikembalikan ke sana (Gaza), karena tidak ada tempat bagi Hamas di pemerintahan Gaza juga,” dia menambahkan sebagaimana dilansir Middle East Monitor.

Dia juga merujuk pada permintaan Amerika untuk melanjutkan pasokan air ke Jalur Gaza, dengan mengatakan: “Saya rasa Israel tidak punya pilihan. Dukungan Amerika terhadap kita secara luas adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan hal ini juga harus dibayar mahal. Ini salah satunya.”