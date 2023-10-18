Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Eks PM Israel: Hamas Adalah Gerakan Ideologi, Tidak Bisa Dilenyapkan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |20:05 WIB
Eks PM Israel: Hamas Adalah Gerakan Ideologi, Tidak Bisa Dilenyapkan
Ehud Barak. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANTAN Perdana Menteri Israel Ehud Barak mengatakan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) tidak dapat dihilangkan karena sudah mengakar kuat di hati dan pikiran rakyat Palestina. Barak juga menekankan bahwa jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berada di negara yang normal, ia akan mengundurkan diri setelah serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober.

“Saat ini dia (Netanyahu) sedang memimpin pemerintahan, jadi sangat penting bahwa selain (Menteri Pertahanan Yoav) Gallant, juga ada (Mantan Menteri Pertahanan Benny) Gantz dan (mantan Kepala Staf IDF Gadi) Eisenkot, setidaknya untuk menenangkan tentara di lapangan,” kata Barak dalam wawancara dengan Ynet News pada Senin, (16/10/2023).

Mengenai tujuan perang Israel di Gaza, Barak berkata: “Kita tidak bisa sepenuhnya melenyapkan Hamas. Hamas adalah gerakan ideologis yang ada dalam mimpi, hati, dan pikiran rakyat (Palestina).”

“Langkah praktis yang harus dicapai oleh perang ini adalah menghilangkan seluruh kemampuan operasional Hamas di Jalur Gaza, dan ini adalah tugas yang cukup rumit, sehingga harus menjadi fokus.”

“Kami bermaksud untuk menghilangkan kemampuan militer gerakan Hamas, dan kami juga berharap bahwa Otoritas Palestina atau entitas lain mana pun dapat dikembalikan ke sana (Gaza), karena tidak ada tempat bagi Hamas di pemerintahan Gaza juga,” dia menambahkan sebagaimana dilansir Middle East Monitor.

Dia juga merujuk pada permintaan Amerika untuk melanjutkan pasokan air ke Jalur Gaza, dengan mengatakan: “Saya rasa Israel tidak punya pilihan. Dukungan Amerika terhadap kita secara luas adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan hal ini juga harus dibayar mahal. Ini salah satunya.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178408/mohammed_ibrahim-MpCb_large.jpg
Jeritan Pilu Remaja Palestina, Mohammed Ibrahim dari Kekejaman "Rumah Jagal" Militer Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/18/3173624/trump-BmFP_large.jpg
Trump ke Hamas, Batas Waktu 4 Hari Merespons Proposal Gaza atau Akhir Menyedihkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/18/3088745/palestina-Lk6G_large.jpg
6 Tentara Israel Bunuh Diri Akibat Depresi Perang di Gaza dan Lebanon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement