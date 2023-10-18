Satpam di 50 Perusahaan di Semarang Ikrar Menangkan Ganjar

SEMARANG - Puluhan satuan pengamanan (satpam) mewakili 50 perusahaan yang ada di Semarang melakukan ikrar dukungan bersama sukarelawan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB). Usai dikukuhkan sebagai tim pemenangan, mereka pun menyatakan siap sepenuhnya untuk memenangkan Ganjar Pranowo menjadi presiden di Pilpres 2024.

Pengukuhan itu berlangsung di Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jalan Pantura Semarang - Kendal, Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 17 Oktober 2023.

"Hari ini GBB melakukan acara pengukuhan tim pemenangan Ganjaran Buruh Berjuang di sektor satuan pengamanan di kawasan industri Wijaya Kusuma KelikSemarang," ujar Sekretaris Jenderal GBB, Kelik Ismunanto, dalam keterangan yang diterima, Rabu (18/10/2023).

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 50 perusahaan yang ada di Semarang sekitarnya. "Dan itu kita prioritaskan untuk menjadi garda terdepan pemenangan Ganjar Pranowo terutama untuk sektor buruh dari GBB," lanjut dia.

Nantinya, para peserta akan bertanggungjawab untuk menjalin kerja sama yang baik dengan buruh lainnya baik dengan serikat pekerja, HRD, maupun kalangan owner di kawasan tersebut.

Dengan demikian, melalui jalinan kerja sama ini akan terbentuk aktivitas di tingkatan pabrik sebagai simbol pemenangan Ganjar Pranowo.

GBB sebagai episentrum relawan buruh Ganjar Pranowo sudah bergerak ke berbagai perusahaan di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Hingga saat ini, pihaknya sudah menggandeng sekitar 300 perusahaan yang ada di berbagai provinsi tersebut. Ke depannya, GBB akan terus berkomitmen menyasar kaum buruh dengan motto "GBB Goes to Pabrik, Ganjar Pranowo Goes to Istana".