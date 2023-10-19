Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Biden Janjikan Bantuan untuk Gaza, Tegaskan Dukungan Bagi Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |07:18 WIB
Biden Janjikan Bantuan untuk Gaza, Tegaskan Dukungan Bagi Israel
Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Foto: Reuters)
TEL AVIV/GAZA - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berjanji membantu Israel dan Palestina dalam kunjungan kilatnya pada Rabu, (18/10/2023) namun ledakan mematikan di rumah sakit yang ia anggap berasal dari roket yang ditembakkan oleh militan Gaza menggagalkan perundingan untuk mencegah hal tersebut. perang menyebar.

Menimbulkan kekhawatiran akan ketidakstabilan yang lebih luas, para pengunjuk rasa melancarkan demonstrasi anti-Israel di Timur Tengah terkait bola api yang melanda rumah sakit Al-Ahli al-Arabi di Jalur Gaza pada Selasa, (17/10/2023) malam, yang menurut para pejabat Palestina menewaskan 471 orang.

Mereka menyalahkan apa yang mereka katakan sebagai serangan udara Israel, sementara Israel mengatakan serangan itu disebabkan oleh kegagalan peluncuran roket yang dilakukan oleh kelompok militan Jihad Islam, namun mereka menolak bertanggung jawab.

Biden menjanjikan lebih banyak bantuan kepada Israel pada akhir kunjungan mendadaknya ke negara tersebut, yang membombardir Gaza dalam upaya membasmi militan dari kelompok Hamas yang berkuasa setelah mereka membunuh 1.400 warga Israel dalam serangan lintas batas pada 7 Oktober. .

Mengenai ledakan di rumah sakit tersebut, ia mengatakan: "Berdasarkan informasi yang kami lihat hari ini, tampaknya ledakan tersebut disebabkan oleh roket yang ditembakkan oleh kelompok teroris di Gaza."

Di Washington, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyampaikan pendapat yang sama dengan Biden, dengan mengatakan bahwa penilaian AS didasarkan pada analisis citra di atas kepala, penyadapan, dan informasi sumber terbuka.

