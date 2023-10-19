Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Naik Motor, Kakak Beradik di Bekasi Tewas Usai Ditabrak Mobil Pikap

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |00:31 WIB
BEKASI - Dua remaja terlibat kecelakaan di Jalan Raya Buwek Tambelang, Desa Sumber Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Korban yang merupakan kaka beradik berinisial PS dan AA itu tewas setelah ditabrak mobil pikup usai sepeda motornya diserempet pemotor lain.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi, Iptu Carmin mengatakan, peristiwa kecelakaan maut itu terjadi pada Selasa (17/10/2023) sekira pukul 15.30 WIB.

Saat itu, kata dia, korban PS (Kaka) yang tengah mengendarai sepeda motor berboncengan dengan AA (Adik), hendak melaju dari arah Utara menuju ke arah Selatan.

"Bersamaan dengan itu, dari arah yang sama berbenturan sepeda motor yang belum diketahui Identitasnya," kata Carmi, Selasa (17/10/2023).

Sehingga, lanjut Carmin, kendaraan sepeda motor korban oleng ke kanan dan menabrak kendaraan mobil pikup yang dikemudikan SR yang saat itu melaju dari arah berlawanan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.

"Korban PS (kaka) meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan AA (adik) meninggal saat di rumah sakit," imbuhnya.

