Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Parpol Pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD Yakin Menang di Sulteng

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |20:37 WIB
Parpol Pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD Yakin Menang di Sulteng
A
A
A

PALU - Resminya koalisi empat partai yakni Perindo, PDIP, Hanura dan PPP mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden disambut antusias kader didaerah.

Keempat partai koalisi tersebut langsung melakukan pertemuan dan membentuk struktur kuat untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pemilu 2014 mendatang khususnya di Sulawesi Tengah.

Pembentukan itu dilakukan sebagai wadah konsolidasi empat partai dan diselenggarakan di markas Moncong Putih PDIP Sulawesi Tengah.

Pertemuan ke empat parpol ini untuk menyusun struktur dan membangun komunikasi bagaimana Sulawesi Tengah bisa memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Ketua DPD PDIP Sulawesi Tengah, Muharram Nurdin, mengatakan kumpulmya ke empat parpol ini langgsung membicarakan dan susun struktur kemenangan Ganjar dan Mahfud MD,

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920//perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917//pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916//perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180914//perindo-vzKg_large.jpg
Wejangan HT ke Kader Perindo: Bangun Organisasi Sampai ke Bawah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180913//perindo-QElq_large.jpg
Babak Baru Politik Transparan, Perindo Luncurkan Laporan Kinerja DPRD Kader
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180912//perindo-4S9k_large.jpg
HT: Pemimpin Berintegritas dan Berkualitas Buat Masyarakat Naik Kelas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement