Viral! Bhabinkamtibmas Polsek Kawunganten Cilacap Tak Hafal Pancasila

SEMARANG – Viral di media sosial anggota Bhabinkamtibmas Polsek Kawunganten Polresta Cilacap, Bripka Rubangi salah mengucap urutan sila Pancasila. Sontak, kejadian itu jadi sorotan warganet.

Sekira sepekan ini, videonya menyebar di berbagai platform media sosial, baik TikTok, YouTube maupun Instagram. Salah satunya dari akun Instagram @cekdrama. Pada unggahan videonya pada Rabu 18 Oktober 2023 diberi judul “Momen Anggota Polsek Kawunganten Cilacap Tak Hafal Pancasila, Tuai Kritikan dari Warganet”.

Pada video sekira 1 menit itu, tampak Bripka Rubangi memakai peci dan pakaian dinas Polri memimpin membaca teks Pancasila di depan banyak perempuan berkerudung. Tangan kanannya memegang mikrophone.

BACA JUGA: Viral Kronologi Kasus Yosep Hidayah Pembunuh Istri dan Anak di Subang

Pada sila pertama masih diikuti oleh hadirin di depannya. Namun, saat menyebut sila kedua justru yang dibacakan sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Tak hanya itu, saat mengulang, penyebutan sila ketiga malah bercampur dengan sila keempat. Sontak, dia langsung mendapat respons sorak-sorai dari hadirin di depannya.

Video itu dibenarkan Kabid Humas Polda Jateng Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto. “Betul kejadian di wilayah Cilacap (Polresta Cilacap), yang bersangkutan sudah disidang disiplin dan tidak lagi (bertugas) jadi Bhabhinkamtibmas,” kata Kombes Satake saat ditemui di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Jumat (20/10/2023).

Pada video terlihat Bripka Rubangi tangan kirinya seperti memegang kertas. Namun, Kombes Satake mengatakan yang dipegang itu kertas kosong, tidak ada tulisan atau teks Pancasila di situ.

(Awaludin)