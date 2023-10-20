Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Viral! Bhabinkamtibmas Polsek Kawunganten Cilacap Tak Hafal Pancasila

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |19:36 WIB
Viral! Bhabinkamtibmas Polsek Kawunganten Cilacap Tak Hafal Pancasila
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

SEMARANG – Viral di media sosial anggota Bhabinkamtibmas Polsek Kawunganten Polresta Cilacap, Bripka Rubangi salah mengucap urutan sila Pancasila. Sontak, kejadian itu jadi sorotan warganet.

Sekira sepekan ini, videonya menyebar di berbagai platform media sosial, baik TikTok, YouTube maupun Instagram. Salah satunya dari akun Instagram @cekdrama. Pada unggahan videonya pada Rabu 18 Oktober 2023 diberi judul “Momen Anggota Polsek Kawunganten Cilacap Tak Hafal Pancasila, Tuai Kritikan dari Warganet”.

Pada video sekira 1 menit itu, tampak Bripka Rubangi memakai peci dan pakaian dinas Polri memimpin membaca teks Pancasila di depan banyak perempuan berkerudung. Tangan kanannya memegang mikrophone.

Pada sila pertama masih diikuti oleh hadirin di depannya. Namun, saat menyebut sila kedua justru yang dibacakan sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Tak hanya itu, saat mengulang, penyebutan sila ketiga malah bercampur dengan sila keempat. Sontak, dia langsung mendapat respons sorak-sorai dari hadirin di depannya.

Video itu dibenarkan Kabid Humas Polda Jateng Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto. “Betul kejadian di wilayah Cilacap (Polresta Cilacap), yang bersangkutan sudah disidang disiplin dan tidak lagi (bertugas) jadi Bhabhinkamtibmas,” kata Kombes Satake saat ditemui di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Jumat (20/10/2023).

Pada video terlihat Bripka Rubangi tangan kirinya seperti memegang kertas. Namun, Kombes Satake mengatakan yang dipegang itu kertas kosong, tidak ada tulisan atau teks Pancasila di situ.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639/viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179638/viral-WOY7_large.jpg
Pengemudi Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah Ternyata Mantan Bos Danareksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179613/viral-bpGt_large.jpg
Tiga ABG Cantik Nyasar di Pelabuhan Tanjung Priok Usai Nebeng Tronton, Diantar Polisi Sampai ke Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178878/spbu-1mpa_large.jpg
Viral Mobil Brio Diduga Kabur Usai Isi Bensin di SPBU Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement