Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Berikan Kepastian Hukum, Menteri Hadi Sebut 82% Tanah di Sidoarjo Sudah Dipetakan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |23:13 WIB
Berikan Kepastian Hukum, Menteri Hadi Sebut 82% Tanah di Sidoarjo Sudah Dipetakan
Hadi Tjahjanto serahkan sertifikat tanah di Sidoarjo. (Ist)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto turun menyerahkan sertipikat hak milik kepada masyarakat di Desa Sedati Gede, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (20/10/2023). Kehadiran Menteri ATR/Kepala BPN di Kota Delta ini juga untuk memastikan proses penyertipikan tanah berjalan lancar.

Dari total 200 sertipikat, sebanyak 20 sertipikat diserahkan Menteri ATR/Kepala BPN secara door to door di Desa Sedati Gede. Ke-200 sertipikat yang diserahkan ini merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Baru saja kita serahkan Sertipikat Hak Milik sebanyak 20 sertipikat di 10 titik di Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati. Dari total di Kabupaten Sidoarjo sendiri, estimasi jumlah bidang tanahnya 864 ribu dan sudah terdaftar sebanyak 708 ribu. Jadi sudah 82 persen kurang lebih, hingga secara umum Kabupaten Sidoarjo kurang 18 persen,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN dalam keterangannya.

Sertipikat tanah ini menjadi bentuk kepastian hukum hak atas tanah terhadap tempat tinggal milik masyarakat Desa Sedati Gede, Sidoarjo. Sertipikat juga menjadi instrumen yang bisa meminimalisir risiko terjadinya konflik pertanahan. Bukan hanya itu, sertipikat bahkan bisa menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.

“Saya targetkan sebelum 2024 ini sudah selesai, Sidoarjo menjadi Kota Lengkap, seluruh tanah di Sidoarjo sudah terdaftar. Kalau semua sudah terdaftar dampak ekonominya apa? Kalau kita lihat dari pembagian sertipikat ini, oleh masyarakat juga digunakan untuk usaha-usaha, yaitu dengan di Hak Tanggungkan, sehingga nilai pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan di Sidoarjo sebanyak Rp597 miliar. Ini kan nilai positif, apalagi nanti telah 100 persen tersertipikat, maka secara langsung akan menaikkan pertumbuhan ekonomi,” lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175735//pesantren_ambruk-fPqh_large.jpg
Kasus Ambruknya Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo Naik ke Penyidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174986//ponpes_al_khoziny_ambruk-JIVU_large.jpg
Operasi SAR Ambruknya Ponpes Al Khoziny Dihentikan, BNPB: Korban Tewas 61 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174939//ponpes_al_khoziny-01Kl_large.jpg
17 Korban Tewas Ambruknya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Teridentifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174926//basarnas-RG15_large.jpg
Operasi SAR di Ponpes Al Khoziny Tak Akan Dihentikan hingga Semua Korban Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174664//ponpes-hJsg_large.jpg
Update! Korban Tewas Ambruknya Ponpes Al Khoziny Jadi 40 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174435//tim_sar_mencari_korban_reruntuhan-s7Pd_large.JPG
Tragedi Ponpes Al-Khoziny: Operasi SAR 24 Jam, Identifikasi Jenazah Jadi Fokus Utama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement