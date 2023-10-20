Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Curhat Petani Kehilangan Mata Pencaharian Akibat Kemarau ke Relawan Sandiaga Uno

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |15:41 WIB
Curhat Petani Kehilangan Mata Pencaharian Akibat Kemarau ke Relawan Sandiaga Uno
Petani Dapat Sembako Murah/ist
A
A
A

BANDUNG- Indonesia saat ini sedang memasuki musim kemarau yang menyebabkan petani stroberi di Kabupaten Bandung, kehilangan mata pencarian akibat dampak dari El Nino.

Masyarakat Bandung menyampaikan keluh kesahnya kepada Sandiaga Uno, yang diwakili oleh relawannya.

"Saat ini lagi sulit ekonomi bagi saya, apalagi musim panas. Saya sebagai petani stroberi, stroberinya tidak berbuah jadi tidak ada penghasilan sama sekali,”ujar Lin Nurhalimah seorang petani stroberi sekaligus penerima manfaat di Bazar Sembako Murah, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/10/2023).

“Gimana coba anak-anak masih kecil, masih pada sekolah membutuhkan biaya. Biasanya bisa memenuhi kebutuhan hidup kalau buahnya lagi bagus, sekarang musim kering tidak tahu saya tidak bisa berkata-kata,"sambungnya.

Nurhalimah menambahkan, kegiatan seperti ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil, sebab program Sandiaga Uno sesuai masalah yang tengah dirasakan.

"Kalau di TV saya suka lihat Pak Sandi kayanya baik. Saya mau diutamakan praktek langsung seperti program Pak Sandi saat ini, jadi bantuan secara tunai langsung sama masyarakat yang diharapkan," ujar Nurhalimah.

Sementara itu, Jamaah Persatuan Islam (Persis) Rian mengaku kegiatan bazar sembako yang berkolaborasi dengan UMKM Sahabat Sandi mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat setempat.

Masyarakat saat ini sedang mengalami kesulitan karena musim kemarau. Di mana mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani.

“Di sini masyarakat hanya membayar Rp5 ribu untuk mendapatkan paket sembako. Tujuannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di mana mayoritas petani, mereka di musim kemarau hasil pertaniannya tidak begitu banyak,” kata Rian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/337/3105801/sandiaga_uno-36nc_large.jpg
Sandiaga Uno: Perkuat Ekonomi Kreatif Nasional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/512/3033140/aksi-sandiaga-uno-saat-jajal-bikin-rengginang-di-desa-wisata-wanurejo-borobudur-T6dfW2iqOY.jpg
Aksi Sandiaga Uno saat Jajal Bikin Rengginang di Desa Wisata Wanurejo Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/512/3033137/menparekraf-desa-wisata-wanurejo-jadi-world-class-tourism-destination-s1AVkco8yN.jpg
Menparekraf: Desa Wisata Wanurejo Jadi World Class Tourism Destination
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/244/3001833/sandiaga-uno-saya-ajak-pengunjung-festival-semarapura-jadi-rojali-xwuGdbBM0u.jpg
Sandiaga Uno: Saya Ajak Pengunjung Festival Semarapura Jadi Rojali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/244/3001831/buka-festival-semarapura-menparekraf-sandi-uno-dapat-kehormatan-ikut-buat-keris-bali-shYuhLjsqb.jpg
Buka Festival Semarapura, Menparekraf Sandi Uno Dapat Kehormatan Ikut Buat Keris Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/244/3001827/menparekraf-sandi-uno-buka-festival-semarapura-2024-di-klungkung-UnMHh8NleZ.jpg
Menparekraf Sandi Uno Buka Festival Semarapura 2024 di Klungkung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement