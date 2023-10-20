Curhat Petani Kehilangan Mata Pencaharian Akibat Kemarau ke Relawan Sandiaga Uno

BANDUNG- Indonesia saat ini sedang memasuki musim kemarau yang menyebabkan petani stroberi di Kabupaten Bandung, kehilangan mata pencarian akibat dampak dari El Nino.

Masyarakat Bandung menyampaikan keluh kesahnya kepada Sandiaga Uno, yang diwakili oleh relawannya.

"Saat ini lagi sulit ekonomi bagi saya, apalagi musim panas. Saya sebagai petani stroberi, stroberinya tidak berbuah jadi tidak ada penghasilan sama sekali,”ujar Lin Nurhalimah seorang petani stroberi sekaligus penerima manfaat di Bazar Sembako Murah, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/10/2023).

“Gimana coba anak-anak masih kecil, masih pada sekolah membutuhkan biaya. Biasanya bisa memenuhi kebutuhan hidup kalau buahnya lagi bagus, sekarang musim kering tidak tahu saya tidak bisa berkata-kata,"sambungnya.

Nurhalimah menambahkan, kegiatan seperti ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil, sebab program Sandiaga Uno sesuai masalah yang tengah dirasakan.

"Kalau di TV saya suka lihat Pak Sandi kayanya baik. Saya mau diutamakan praktek langsung seperti program Pak Sandi saat ini, jadi bantuan secara tunai langsung sama masyarakat yang diharapkan," ujar Nurhalimah.

Sementara itu, Jamaah Persatuan Islam (Persis) Rian mengaku kegiatan bazar sembako yang berkolaborasi dengan UMKM Sahabat Sandi mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat setempat.

Masyarakat saat ini sedang mengalami kesulitan karena musim kemarau. Di mana mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani.

“Di sini masyarakat hanya membayar Rp5 ribu untuk mendapatkan paket sembako. Tujuannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di mana mayoritas petani, mereka di musim kemarau hasil pertaniannya tidak begitu banyak,” kata Rian.