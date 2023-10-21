Pengunjung Kota Tua Jakarta Antusias Terima Masker Gratis dari MNC Peduli

JAKARTA - Pengunjung obyek wisata Kota Tua Jakarta antusias menerima masker gratis dari MNC Peduli yang dibagikan pada Sabtu (21/10/2023).

Liena (45) salah satu guru asal Bandung menyebutkan dirinya sedang melaksanakan karya wisata bersama rekan-rekan guru lainnya ke Kota Tua Jakarta.

"Kami dari Bandung ke Jakarta untuk berwisata, memang agak khawatir dengan udaranya, kebetulan di Kota Tua ini ada pembagian masker gratis dari MNC Peduli," ujar Liena.

Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan masker gratis. Menurutnya walaupun sudah tidak diwajibkan menggunakan masker, namun masker amat dibutuhkan dipakai di tengah polusi udara.

"Terima kasih atas masker gratis.Sangat membantu untuk menghindari polusi udara di Jakarta. Pakai Masker Hindari Polusi," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPW Oi Jakarta, Yunus Batubara berharap dengan adanya bantuan tersebut dapat membantu masyarakat untuk menjaga kesehatannya.

"Hari kita membagikan masker di Kota Tua. Agar pengunjung di Kota Tua lebih baik lagi dengan ada pembagian masker dari MNC Peduli. Apalagi kondisi udara kurang baik di Jakarta," kata dia.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPK Kota Tua, Irval Guci berharap akan semakin banyak kegiatan positif yang dapat dilakukan MNC Peduli dan pengelola Kota Tua Jakarta.

"Saya kira ini kebiasaan baru yang sudah dilakukan sejak Covid-19. Terima kasih atas sumbangan dari pihak masker ini. Sekarang kita tengah menghadapi polusi udara. Saya harap semakin banyak hal yang bisa kita lakukan kerja sama dengan MNC Peduli," kata Irval.

Menambahkan, Hadi Ocky musisi dari Akustik Kota Tua juga mengapresiasi pemberian masker gratis kepada pengunjung Kota Tua.