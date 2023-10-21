Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pengunjung Kota Tua Jakarta Antusias Terima Masker Gratis dari MNC Peduli

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |18:16 WIB
Pengunjung Kota Tua Jakarta Antusias Terima Masker Gratis dari MNC Peduli
A
A
A

JAKARTA - Pengunjung obyek wisata Kota Tua Jakarta antusias menerima masker gratis dari MNC Peduli yang dibagikan pada Sabtu (21/10/2023).

Liena (45) salah satu guru asal Bandung menyebutkan dirinya sedang melaksanakan karya wisata bersama rekan-rekan guru lainnya ke Kota Tua Jakarta.

"Kami dari Bandung ke Jakarta untuk berwisata, memang agak khawatir dengan udaranya, kebetulan di Kota Tua ini ada pembagian masker gratis dari MNC Peduli," ujar Liena.

Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan masker gratis. Menurutnya walaupun sudah tidak diwajibkan menggunakan masker, namun masker amat dibutuhkan dipakai di tengah polusi udara.

"Terima kasih atas masker gratis.Sangat membantu untuk menghindari polusi udara di Jakarta. Pakai Masker Hindari Polusi," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPW Oi Jakarta, Yunus Batubara berharap dengan adanya bantuan tersebut dapat membantu masyarakat untuk menjaga kesehatannya.

"Hari kita membagikan masker di Kota Tua. Agar pengunjung di Kota Tua lebih baik lagi dengan ada pembagian masker dari MNC Peduli. Apalagi kondisi udara kurang baik di Jakarta," kata dia.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPK Kota Tua, Irval Guci berharap akan semakin banyak kegiatan positif yang dapat dilakukan MNC Peduli dan pengelola Kota Tua Jakarta.

"Saya kira ini kebiasaan baru yang sudah dilakukan sejak Covid-19. Terima kasih atas sumbangan dari pihak masker ini. Sekarang kita tengah menghadapi polusi udara. Saya harap semakin banyak hal yang bisa kita lakukan kerja sama dengan MNC Peduli," kata Irval.

Menambahkan, Hadi Ocky musisi dari Akustik Kota Tua juga mengapresiasi pemberian masker gratis kepada pengunjung Kota Tua.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MNC Group MNC Peduli
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/65/3181072//mnc_univeristy-srMq_large.jpg
MNC University dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Teken Kerjasama Penguatan Pendidikan Vokasi di Gebyar Expo SMK 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/65/3181067//mnc_univeristy-5nNr_large.jpg
Perkuat Kompetensi Akuntansi Berstandar Global, MNC University Gandeng Institute of Singapore Chartered Accountants
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180587//mnc_vision-DWbX_large.jpg
Usai Terima Bantuan dari MNC Vision Networks, Ini Harapan Komunitas Pemulung Pasar Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180586//mnc_vision-mveZ_large.jpg
MNC Vision Networks (IPTV) dan MNC Peduli Tebar Kebaikan untuk Lansia Pemulung Pasar Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180425//mnc_group-GubV_large.jpg
Kolaborasi Dunia Pendidikan dan Industri, Binus Apresiasi Sharing MNC Insurance Business Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180423//mnc_group-a96k_large.jpg
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Asuransi Lewat Seminar di Binus Business School
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement