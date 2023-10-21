Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Dorong Pengembangan Usaha, Relawan Ganjar Berikan Alat Produksi Gula Aren ke Perajin

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |13:49 WIB
Dorong Pengembangan Usaha, Relawan Ganjar Berikan Alat Produksi Gula Aren ke Perajin
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

PANDEGLANG - Relawan Ganjar Untuk Semua (GUS) melihat potensi pengembangan usaha gula aren yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Pandeglang.

Hal tersebut disampaikan Koordinator GUS Kabupaten Pandeglang, Oji Fachrurozi seusai ditemui dalam acara bakti sosial penyerahan bantuan alat produksi gula aren kepada pengrajin gula aren di desa Cijaralang, Kabupaten Pandeglang, Banten.

"Kami memberikan bantuan alat pengolahan gula aren kepada pengrajin yang konsisten pagi dan sore mengambil gula aren dan sudah menjadi penopang perekonomian mereka," ungkap Oji, Sabtu (21/10/2023).

Bantuan tersebut diberikan karena munculnya usulan kepada Ganjar Untuk Semua bahwa di Pandeglang Selatan memiliki empat kecamatan yang memiliki potensi usaha ekonomi yang produktif memproduksi gula aren.

"Hampir setiap rumah memproduksi 3 sampai 5 butir gula aren setiap hari. Apabila dikalikan 200 rumah, jumlahnya bisa mencapai 600 bahkan 1.000 butir dalam sehari, tentu ini bisa menghasilkan sirkulasi ekonomi yang baik dalam membantu meningkatkan ekonomi masyarakat," ungkap Oji.

Dengan demikian, Oji merasa terpanggil ubtuk mengakomodir segala kebutuhan dari para pengrajin, banyak persoalan yang dihadapi, salah satunya peralatan yang masih seadanya.

"Memang kendalanya yaitu perabotan yang masih tradisional yang menyebabkan produksian gula aren belum dioptimalkan, sehingga kami berinisiatif memberikan bantuan," lanjut Oji.

Telusuri berita news lainnya
