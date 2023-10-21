Menghambat Aktivitas Warga, Relawan Ganjar Perbaiki Jalan Rusak di Bantul

YOGYAKARTA – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam kelompok Orang Muda Ganjar (OMG) memberikan bantuan sejumlah material untuk perbaikan jalan di Dusun Jombor, Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Koordinator wilayah (Korwil) OMG Yusuf Radhika mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan seusai dirinya melihat masyarakat sekitar kesulitan saat melakukan perjalanan.

Loyalis Ganjar Pranowo tersebut langsung bergerak cepat untuk membantu masyarakat sekitar dalam perbaikan jalan tersebut.

"Tujuan kami datang ke sini memberikan bantuan untuk memperbaiki akses mobilitas desa tersebut agar mudah dilewati oleh masyarakat di sini," ujar Yusuf Radhika, Sabtu (21/10/2023).

Pihaknya juga mengajak masyarakat sekitar dan sukarelawan OMG untuk memperbaiki jalan tersebut. Ratusan warga langsung ikut memperbaiki jalanan tersebut. Dia berharap perbaikan jalan itu bisa memudahkan aktivitas warga sekitar, termasuk para siswa.

"Kegiatan gotong royong ini dalam rangka Perbaikan Perawatan jalan Desa (PPJD). Semoga dengan adanya kegiatan ini (PPJD) bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar," tuturnya.

Kegiatan ini kata dia terinspirasi dari Ganjar Pranowo. Pasalnya, mantan Gubernur Jateng ini kerap membantu warga yang mengalami kerusakan jalan serta kesulitan untuk akses mobilitas.