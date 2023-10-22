Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Begini Cara Relawan Ganjar Tanamkan Sportivitas pada Warga Bandung Hadapi Pilpres 2024

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |10:55 WIB
Begini Cara Relawan Ganjar Tanamkan Sportivitas pada Warga Bandung Hadapi Pilpres 2024
Relawan Ganjar tanamkan sportivitas pada warga melalui sepakbola (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

BANDUNG - Relawan Ganjar Pranowo menanamkan sportivitas pada warga Bandung dalam mengahadapi Pilpres 2024. Cara relawan dari para alumni Universitas Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjajaran (Unpad) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dari kelompok sukarelawan Ganjar-Mahfud bernama Ganjartivity adalah dengan menggelar Fun Football di Kota Bandung, Sabtu 21 Oktober 2023, malam.

"Kami ingin di sini sepakbola jangan sampai dibumbui dengan kekerasan, dengan perbedaan. Saya Ingin melihat bahwa sepakbola ini melihatnya sportivitas. Di Pemilu 2024 itu, kita memperlihatkan juga sportivitas kita," kata Ketua Ganjartivity, Muhamad Dicky Fauzia, dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (22/10/2023).

Tahapan Pilpres 2024 saat ini memasuki proses pendaftaran peserta yang telah diikuti pula oleh pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beberapa waktu lalu.

Seiring dengan tahapan yang terus berjalan, para sukarelawan Ganjartivity mengingatkan masyarakat untuk menjaga sportivitas, khususnya kepada para peserta kegiatan kali ini yang berasal dari berbagai komunitas pemuda di Kota Bandung.

"Sekarang (peserta Pilpres 2024) mengerucut ada tiga calon (Capres-Cawapres) di mana kami juga harus bisa benar-benar menjaga Pemilu ini (berjalan) dengan baik sebagaimana bermain bola ini memperlihatkan sportivitas kita seperti apa," ujar Dicky.

Menurutnya, sportivitas dalam Pilpres 2024 itu bisa ditunjukkan dengan cara menghormati pilihan Capres-Cawapres masing-masing dan tidak melakukan kampanye negatif apalagi ujaran kebencian kepada pihak-pihak yang berbeda pilihan.

Sportivitas itu pun ditunjukkan oleh para peserta kegiatan olahraga yang digelar kelompok sukarelawan Ganjartivity malam itu dengan bertanding secara adil, saling menghormati dan menghindari konflik antarkelompok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement