Begini Cara Relawan Ganjar Tanamkan Sportivitas pada Warga Bandung Hadapi Pilpres 2024

BANDUNG - Relawan Ganjar Pranowo menanamkan sportivitas pada warga Bandung dalam mengahadapi Pilpres 2024. Cara relawan dari para alumni Universitas Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjajaran (Unpad) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dari kelompok sukarelawan Ganjar-Mahfud bernama Ganjartivity adalah dengan menggelar Fun Football di Kota Bandung, Sabtu 21 Oktober 2023, malam.

"Kami ingin di sini sepakbola jangan sampai dibumbui dengan kekerasan, dengan perbedaan. Saya Ingin melihat bahwa sepakbola ini melihatnya sportivitas. Di Pemilu 2024 itu, kita memperlihatkan juga sportivitas kita," kata Ketua Ganjartivity, Muhamad Dicky Fauzia, dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (22/10/2023).

Tahapan Pilpres 2024 saat ini memasuki proses pendaftaran peserta yang telah diikuti pula oleh pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beberapa waktu lalu.

Seiring dengan tahapan yang terus berjalan, para sukarelawan Ganjartivity mengingatkan masyarakat untuk menjaga sportivitas, khususnya kepada para peserta kegiatan kali ini yang berasal dari berbagai komunitas pemuda di Kota Bandung.

"Sekarang (peserta Pilpres 2024) mengerucut ada tiga calon (Capres-Cawapres) di mana kami juga harus bisa benar-benar menjaga Pemilu ini (berjalan) dengan baik sebagaimana bermain bola ini memperlihatkan sportivitas kita seperti apa," ujar Dicky.

Menurutnya, sportivitas dalam Pilpres 2024 itu bisa ditunjukkan dengan cara menghormati pilihan Capres-Cawapres masing-masing dan tidak melakukan kampanye negatif apalagi ujaran kebencian kepada pihak-pihak yang berbeda pilihan.

Sportivitas itu pun ditunjukkan oleh para peserta kegiatan olahraga yang digelar kelompok sukarelawan Ganjartivity malam itu dengan bertanding secara adil, saling menghormati dan menghindari konflik antarkelompok.