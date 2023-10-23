Advertisement
HOME NEWS NEWS

Antusias Ikut Pertemuan Ramah Tamah dengan Caleg Perindo, Pendeta Farley Roy: Jangan Sampai Putus Komunikasi

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |02:22 WIB
Antusias Ikut Pertemuan Ramah Tamah dengan Caleg Perindo, Pendeta Farley Roy: Jangan Sampai Putus Komunikasi
JAKARTA - Puluhan warga yang terdiri dari Pendeta, Sintua, Diaken HKBP se-Jakarta Barat tampak antusias mengikuti pertemuan ramah tamah dengan Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil DKI 3 Dr. Lisa Mariana Wardhana dan Caleg DPRD DKI Partai Perindo Dapil 10 Pahala Manurung di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (22/10/2023) malam.

Perwakilan Pendeta Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Kembangan, Farley Roy mengatakan, kegiatan tersebut sangat baik untuk menyampaikan aspirasi kepada para caleg.

"Dari pertemuan ini kita bisa mengenal calon legislatif yang akan maju dan kita bisa mendengarkan program mereka, tentunya program yang berkaitan dengan kita sebagai hamba tuhan, apa rencana mereka untuk menolong gereja khususnya dan pada umumnya kepada seluruh rakyat Indonesia," kata Farley kepada wartawan di lokasi, Minggu.

Farley mengaku bangga bisa menyampaikan aspirasinya kepada kedua Caleg dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Menurutnya, pertemuan seperti ini jangan sampai terputus bila ke depannya terpilih menjadi anggota dewan. Ia berharap, kedua Caleg tersebut konsisten berkomunikasi dengan masyarakat. "Semoga tidak putus hubungan (komunikasi)," pintanya.

"Harapan kami terutama Partai perindo khususnya agar teman-teman yang maju mereka bisa terlibat di pemerintahan sebagai regulator pembuat aturan yang tentunya berdasarkan firman tuhan, berguna secara umum, menjamin pluralisme itu tetap, dan radikalisme tidak tumbuh subur di negara ini," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, kegiatan pertemuan antar perwakilan gereja se-Jakarta Barat ini diinisiasi oleh Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil DKI 3 Dr. Lisa Mariana Wardhana dan Caleg DPRD DKI Partai Dapil 10 Pahala Manurung. Kegiatan itu bertujuan untuk mendengar keluhan serta masukan tiap perwakilan gereja.

Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
