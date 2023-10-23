Soal Temuan Piramida di Sumut, Badan Geologi Sampaikan Dua Kemungkinan

BANDUNG - Badan Geologi memberikan penjelasan terkait temuan Piramida di Kecamatan Bakti Raja (Bakara), Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Badan Geologi memprediksi dua kemungkinan atas temuan tersebut.

Plt Kepala Badan Geologi M Wafid mengatakan, berdasarkan data yang ada, belum memiliki informasi spesifik terkait temuan piramida ini. Sebagai lembaga yang memiliki fokus pada geologi dan sejarah bumi, Badan Geologi telah mengkaji bahwa terdapat banyak keraguan tentang adanya peradaban pada periode 75 ribu tahun yang lalu, terutama pada saat terbentuknya Kaldera Toba.

"Bukti-bukti konklusif tentang peradaban pada periode ini sangat minim atau bahkan belum ditemukan sama sekali," jelas dia.

Dalam kerangka penjelasan yang lebih realistik, Badan Geologi mencatat dua kemungkinan yang layak dipertimbangkan.

Pertama, struktur yang tampak seperti piramida mungkin adalah hasil dari triangular facet yang banyak terdapat di "rim" Kaldera Toba. Kedua, triangular facet mungkin terbentuk setelah pembentukan Kaldera Toba dan kemudian digunakan oleh peradaban yang muncul setelah peristiwa tersebut, sekitar 75.000 tahun yang lalu.