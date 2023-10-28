Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bagikan APAR ke Pengurus RW di Kedoya Utara, Caleg Perindo: Bentuk Inisiatif untuk Bantu Warga

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |19:13 WIB
Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |19:13 WIB
JAKARTA - Bakal calon legislatif DPR RI dan DPRD DKI Dapil Jakarta Barat, Dr. Lisa Mariana Wardhana, S.H. MA dan Pahala Manurung S.H. MA, memberikan bantuan alat pemadam kebakaran (APAR) kepada pengurus RT dan RW di kelurahan Kedoya Utara, Sabtu (28/10/2023).

Caleg dari Partai dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres 2024 Ganjar Pranowo itu mengatakan sebanyak 34 APAR dibagikan kepada pengurus RW di wilayah Kedoya Utara tersebut.

“Itu total APAR yang kita bagikan adalah 33 sampai 34 APAR. Jadi pak RT pak RT ini kita kasih satuasatu. Kalau pak RT mau ada dua, bisa di ambil lagi sih memang, karena ada ketua sama sekretaris ya, jadi kita bagikan lagi,” kata Pahala saat ditemui di Jakarta Barat, Minggu.

Pahala mengatakan adapun pembagian alat pemadam kebakaran tersebut sebagai bentuk pencegahan atas peristiwa kebakaran yang tidak diinginkan.

Topik Artikel :
Pemilu 2024 Partai Perindo
