Terima APAR dari Caleg Perindo, Warga Kedoya Berterima Kasih

JAKARTA - Bakal calon legislatif DPR RI dan DPRD DKI Dapil Jakarta Barat, Dr. Lisa Mariana Wardhana, S.H. MA dan Pahala Manurung S.H. MA, memberikan bantuan alat pemadam kebakaran (APAR) kepada pengurus RT dan RW di kelurahan Kedoya Utara, Sabtu (28/10/2023).

Maruf Usman selaku Ketua RW mewakili RT menyampaikan rasa terima kasihnya kepada dua bakal caleg dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres 2024 Ganjar Pranowo itu.

“Kami dari pengurus mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu Lisa, pak Pahala yang telah memberikan APAR kepada RT kami,” kata dia saat ditemui di lokasi, Minggu.

Menurutnya, bantuan APAR yang dibagikan oleh kedua caleg itu sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi atau mencegah peristiwa kebakaran yang tidak diinginkan.

“Karena itu kami sangat membutuhkan sekali saat ini, kemarau yah, kami sangat membutuhkan sekali,” ujarnya.