Relawan Satukan Dukungan untuk Ganjar-Mahfud Lewat Jalan Sehat Bersama di Bandung

BANDUNG – Relawan Ganjar yang menamai dirinya Sahabat Ganjar (Saga) sukses menyelenggarakan acara Jalan Sehat Bersama di Kiara Artha Park, Bandung, Jawa Barat.

Acara yang dibuka oleh Ketua Umum Sahabat Ganjar, Gus Nahib Shodiq, memperoleh antusiasme tinggi dengan tujuan menyatukan dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024.

“Kita menggelar acara jalan sehat ini untuk menyatukan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024,” kata Gus Nahib.

Dia pun mengatakan, Sahabat Ganjar memperlihatkan kesuksesan dalam menggelar kegiatan bersama masyarakat. Hal itu mengukuhkan komitmen untuk mempererat hubungan dan dukungan untuk perjalanan politik Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di masa mendatang.

"Ribuan peserta turut meramaikan acara tersebut, menunjukkan semangat dan kebersamaan dalam mendukung figur yang diusung,” pungkas Gus Nahib.

Adapun, salah seorang warga, Melly, dalam acara ini mengukapkan rasa senangnya bisa aktivitas pagi di akhir pekan sekaligus mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.