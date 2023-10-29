Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Ultah Ganjar: BMI, NDX AKA hingga Relawan Luncurkan Video Klip Bantenge Metu Kandang

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |19:00 WIB
Ultah Ganjar: BMI, NDX AKA hingga Relawan Luncurkan Video Klip Bantenge Metu Kandang
Peluncuran video klip Bantenge Metu Kandang (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

BANDUNG - Banteng Muda Indonesia (BMI) organisasi sayap kepemudaan PDI Perjuangan berkreasi memeringati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, bersama NDX AKA, dan Sahabat Ganjar, dengan meluncurkan video klip lagu 'Bantenge Metu Kandang' di Kiara Artha Park, Bandung, Sabtu 28 Oktober 2023, yang juga bertepatan dengan ulang tahun ke-55 Ganjar Pranowo.

Melalui video klip 'Bantenge Metu Kandang', BMI menyampaikan pesan, bahwa sikap dan sifat guyub hidup gotong royong adalah jati diri sejati yang diwariskan oleh para leluhur. Generasi milenial dan gen Z patut menteladani semangat perjuangan para pahlawan.

"BMI adalah generasi gotong royong, kita kuat memegang prinsip ini. Meskipun zaman telah maju dengan berbagai inovasi teknologi, namun tetap solid bisa diterapkan kepada siapapun," kata Ketua Umum Banteng Muda Indonesia Mochamad Herviano Widyatama di lokasi acara.

Herviano menjelaskan momentum launching video klip 'Bantenge Metu Kandang' ini sangat istimewa, karena bertepatan dengan tanggal 28 Oktober hari ulang tahun ke-55 calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo.

"Selamat ulang tahun Pak Ganjar, semoga panjang umur, sehat, dan sukses selalu. BMI setia tegak lurus keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia," ujarnya.

BMI, sambungnya, dengan riang gembira memeringati Sumpah Pemuda, sekaligus merayakan hari kelahiran Ganjar Pranowo.

