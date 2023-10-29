Usai Perebutkan Piala Ganjar Pranowo, Milenial di Cirebon Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud

CIREBON - Petani Tebu Bersatu (Petebu) dukung Ganjar menggelar turnamen futsal se-Kabupaten/Kota Cirebon, Jawa Barat. Turnamen yang memperebutkan Piala Ganjar Pranowo ini diikuti oleh ribuan anak muda yang tergabung dalam puluhan tim futsal.

Koordinator Petebu Ganjar Kabupaten/Kota Cirebon, Nanang Sulaeman menjelaskan bahwa tujuan dari turnamen ini adalah memberikan fasilitas kepada anak muda untuk mengembangkan minat dan bakat dalam olahraga, terutama dalam futsal.

Acara itu juga bertujuan untuk memupuk sportivitas, mendukung terlahirnya atlet futsal berpotensi dunia, dan memberikan kesempatan bagi pemuda untuk mengejar impian mereka dalam bidang olahraga.

"Hari ini kegiatannya turnamen Piala Ganjar Pranowo cup. Harapanya supaya mereka yang punya potensi bisa berkembang. Dihadiri ribuan pemuda, alhamdulillah antusias masyarakat di sekitar kab/kota Cirebon sangat besar," kata Nanang di lokasi turnamen di lapangan Murdas futsal, Desa Cikulak, Cirebon, Jawa Barat, pada Minggu (29/10/2023).

Turnamen Ganjar Pranowo ini mendapatkan apresiasi dari tokoh pemuda Cirebon, Bayu Aji. Menurut dia, turnamen futsal Piala Ganjar Pranowo ini telah menciptakan ikatan positif di antara para peserta dan masyarakat sekitarnya.

Dia menyatakan turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sebuah wadah untuk membangun kebersamaan dan semangat sportifitas.

"Menurut saya bagus untuk keberlangsungan teman-teman yang ada di daerah, karena minimnya turnamen-turnamen ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang hobi, dan yang berkemampuan bisa di salurkan," ujar Bayu.