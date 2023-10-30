Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ribuan Anak Muda Padati Konser Relawan Ganjar Pranowo di Alun-Alun Kudus

Nur Choiruddin , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |05:46 WIB
Ribuan Anak Muda Padati Konser Relawan Ganjar Pranowo di Alun-Alun Kudus
Konser relawan Ganjar Pranowo. (Foto: Nur Choiruddin)
A
A
A

KUDUS - Ribuan anak muda memadati Alun-Alun Kabupaten Kudus untuk mengikuti konser musik bertema Musik Muda Bikin Bangga oleh Aftershine, yang digelar relawan Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo.

Konser grup musik asal Sleman ini merupakan yang 45 kali berkeliling untuk mensosialisasikan Ganjar Pranowo. Ketua Relawan Garda Pandawa mengatakan, konser musik ini merupakan upaya dari mereka untuk menyasar pemilih anak muda khususnya di wilayah Jawa Tengah.

“Karena calon presiden Ganjar Pranowo memberikan apresiasi dan perhatian lebih terhadap kreatifitas anak muda,” ucap Ketua Garda Pandawa, Disa Ageng Aliva, Minggu (29/10/2023).

Sebelum konser, sejumlah ketua DPC partai pendukung Ganjar Pranowo memberikan sambutan, di antaranya Ketua DPC PDIP dan Ketua DPD Perindo Kabupaten Kudus. Mereka mengajak memilih presiden yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda pada pemilihan presiden mendatang.

Sementara itu, Aftershine yang menyanyikan sepuluh lagu dalam acara tersebut mengatakan, Ganjar layak jadi presiden karena selain visioner, juga memperhatikan betul pada kiprah dan kreatifitas anak muda.

Selain konser music, acara tersebut juga untuk menumbuhkan UMKM di wilayah Kabupaten Kudus. Hampir 100 PKL digelar di sekitar Alun-Alun Kabupaten Kudus.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement