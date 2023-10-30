Ribuan Anak Muda Padati Konser Relawan Ganjar Pranowo di Alun-Alun Kudus

KUDUS - Ribuan anak muda memadati Alun-Alun Kabupaten Kudus untuk mengikuti konser musik bertema Musik Muda Bikin Bangga oleh Aftershine, yang digelar relawan Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo.

Konser grup musik asal Sleman ini merupakan yang 45 kali berkeliling untuk mensosialisasikan Ganjar Pranowo. Ketua Relawan Garda Pandawa mengatakan, konser musik ini merupakan upaya dari mereka untuk menyasar pemilih anak muda khususnya di wilayah Jawa Tengah.

“Karena calon presiden Ganjar Pranowo memberikan apresiasi dan perhatian lebih terhadap kreatifitas anak muda,” ucap Ketua Garda Pandawa, Disa Ageng Aliva, Minggu (29/10/2023).

Sebelum konser, sejumlah ketua DPC partai pendukung Ganjar Pranowo memberikan sambutan, di antaranya Ketua DPC PDIP dan Ketua DPD Perindo Kabupaten Kudus. Mereka mengajak memilih presiden yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda pada pemilihan presiden mendatang.

Sementara itu, Aftershine yang menyanyikan sepuluh lagu dalam acara tersebut mengatakan, Ganjar layak jadi presiden karena selain visioner, juga memperhatikan betul pada kiprah dan kreatifitas anak muda.

Selain konser music, acara tersebut juga untuk menumbuhkan UMKM di wilayah Kabupaten Kudus. Hampir 100 PKL digelar di sekitar Alun-Alun Kabupaten Kudus.

(Qur'anul Hidayat)