160 Rumah Tak Layak Huni di Kabupaten HSU Akan Diperbaiki di 2024

160 rumah tak layak huni di kabupaten HSU akan diperbaiki di 2024 (Foto: Dok Pemkan Hulu Sungai Utara)

AMUNTAI-Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim-LH) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) siapkan program Peningkatan Kualitas (PK) atau perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 160 buah pada tahun 2024 mendatang.

Hal itu dikemukakan Kepala Disperkim-LH HSU, Hermani Johan saat membuka sosialisasi tentang optimalisasi pendataan dan validasi RTLH secara online dimasyarakat, di aula Disperkim-LH HSU, Senin (30/10/2023).

"Untuk tahun depan, kami InshaAllah akan memperbaiki rumah tidak layak huni sekitar 160, dari dana APBD dan tidak menutup kemungkinan dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dan provinsi," tuturnya.

Dia mengatakan, untuk mendukung program peningkatan kualitas RTLH di tahun 2024 tersebut, maka diperlukan pendataan dan validasi yang dibantu oleh perangkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dinas serta instansi terkait lainnya guna pengembangan data informasi yang tepat.

Sebagai mana yang pernah disampaikan Penjabat (P)) Bupati HSU, Kata Hermani, program ini diharapkan dapat terealisasi secara merata di seluruh kecamatan di Kabupaten HSU nantinya.

Seiring dengan itu, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Disperkim-LH, Yandi Gunawan, menyampaikan bahwa pihaknya siap membantu Kecamatan, Kelurahan dan desa terkait pendataan dan validasi RTLH secara online nantinya.