HOME NEWS JATENG

Bangkitkan Jiwa Wirausaha, Srikandi Ganjar Gelar Pelatihan Buat Nasi Jagung Kekinian di Pati

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |17:58 WIB
Bangkitkan Jiwa Wirausaha, Srikandi Ganjar Gelar Pelatihan Buat Nasi Jagung Kekinian di Pati
Srikandi Ganjar gelar pelatihan buat nasi jagung kekinian (Foto: Ist)
A
A
A

 

PATI - Relawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar menggelar pelatihan pembuatan nasi jagung bersama ratusan perempuan muda.

Kegiatan positif dan bermanfaat bagi para milenial yang ada di Jawa Tengah itu diadakan di Desa Ronggo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Selasa (31/10/2023).

Menurut Koorwil Srikandi Ganjar Jateng Putri Indah, kegiatan ini diadakan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan para perempuan muda.

"Pada kegiatan ini milenial dikenalkan dengan adanya makanan tradisional yang saat ini sudah mulai jarang diminati yaitu nasi jagung," kata dia dalam siaran persnya.

Menurut Indah, inovasi dalam industri makanan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan zaman para milenial. Sebab itu, pelatihan ini ditujukan untuk milenial dan masyarakat agar dapat mengikuti perkembangan dalam kebutuhannya mengubah makanan tradisional seperti nasi jagung menjadi produk yang relevan dengan perkembangan zaman.

"Tujuan utama dari pelatihan ini adalah meningkatkan kemampuan peserta khususnya milenial dalam prosesnya memasak hingga mengemas nasi jagung sehingga memiliki nilai jual ekonomis yang sesuai dengan tuntutan pasar," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
