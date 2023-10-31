Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Namanya Dicatut, Relawan Ganjar Pranowo Beri Keterangan BAP ke Polres Malang

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |05:25 WIB
Namanya Dicatut, Relawan Ganjar Pranowo Beri Keterangan BAP ke Polres Malang
Relawan Ganjar Pranowo lapor polisi namanya dicatut dukung capres lain (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

MALANG - Relawan Ganjar Milenial Center (GMC) Jawa Timur didampingi kuasa hukum memberikan keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait kasus pencatutan mendukung Prabowo Subianto ke Polres Malang, Kabupaten Malang, Jatim, Senin 30 Oktober 2023.

Sebelumnya, GMC dicatut mendukung Prabowo oleh oknum relawan yang diduga dilakukan Muhammad Deckaryan Lexca Justico (MDLJ). Dia merupakan mantan Koordinator GMC Kediri yang mendeklarasikan dukungan kepada capres lainnya atas nama dan menggunakan atribut relawan GMC.

Padahal MDLJ sudah mengundurkan diri sebagai sukarelawan di organ pendukung Ganjar Pranowo itu sejak 1 Juni 2023. GMC Jatim pun melaporkan MDLJ kepada pihak kepolisian atas dugaan penggelapan beberapa atribut milik GMC.

“Jadi, kami menghadiri dari pemanggilan Polres Kabupaten Malang terkait laporan kita pada tanggal 3 Oktober kemarin. Alhamdulillah tadi secara keseluruhan yang dimintai keterangan, dari laporannya kita juga kita sampaikan semuanya,” kata Koordinator Wilayah GMC Jatim, Mahmud.

Setelah memberikan laporan dan kronologi permasalahan lengkap kepada pihak kepolisian, Mahmud berharap masalah ini bisa secepatnya terselesaikan. Mahmud juga berharap proses hukum dapat berjalan lancar.

“Serta untuk ke depannya persoalan kasus ini juga segera diselesaikan dan harapan kita bisa berjalan dengan lancar juga,” kata dia.

Mahmud pun berterima kasih kepada jajaran Polres Malang yang sudah merespons cepat laporannya dengan nomor LPM/154.RESKRIM/X/2023/SPKT/POLRES MALANG terkait kasus ini.

“Dan terima kasih banyak juga kepada kepolisian khususnya Polres Kabupaten Malang atas tindakan dan respons cepatnya terkait dengan pelaporan kita,” kata dia.

Telusuri berita news lainnya
