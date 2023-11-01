Gencarkan Pola Hidup Sehat, Relawan Ganjar Ajak Milenial Olahraga Pound Fit

SULSEL - Sukarelawan Srikandi Ganjar mengadakan olahraga pound fit bareng para milenial di Padoang Doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan.

Olahraga pound fit dihelat relawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo itu karena memang tengah digemari semua kalangan. Gerakan seperti bermain drum membuatnya sangat menyenangkan sekaligus menyehatkan.

Pound fit merupakan salah satu aktivitas olahraga yang energik, menggabungkan gerakan senam dengan ketukan stick, sehingga menciptakan pengalaman luas biasa.

Menurut Koordintaor Wilayah (Korwil) Srikandi Ganjar Sulsel Nurul Awainah, senam sehat tersebut terinsiprasi dari Ganjar Pranowo. Di mana, Bacapres Partai Perindo itu menujunjung tinggi gaya hidup sehat dalam kesehariannya.

"Pak Ganjar yang suka dengan berolahraga mencuri perhatian terhadap generasi milenial untuk berperan aktif dalam membangun komunitas yang lebih baik. Seperti berkegiatan olahraga ini," kata dia dalam siaran persnya, Selasa 31 Oktober 2023.

Lewat kegiatan olahraga, Nurul mengaku ingin mendorong para milenial menerapkan pola hidup sehat. "Jadi, kami ingin perempuan milenial semuanya semangat untuk olahraga. Apalagi olahraga ini sedang marak di kalangan milenial," tuturnya.