Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Gencarkan Pola Hidup Sehat, Relawan Ganjar Ajak Milenial Olahraga Pound Fit

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |20:49 WIB
Gencarkan Pola Hidup Sehat, Relawan Ganjar Ajak Milenial Olahraga Pound Fit
Srikandi Ganjar ajak milenial Sulsel olahraga pound fit (Foto: Ist)
A
A
A

 

SULSEL - Sukarelawan Srikandi Ganjar mengadakan olahraga pound fit bareng para milenial di Padoang Doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan.

Olahraga pound fit dihelat relawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo itu karena memang tengah digemari semua kalangan. Gerakan seperti bermain drum membuatnya sangat menyenangkan sekaligus menyehatkan.

Pound fit merupakan salah satu aktivitas olahraga yang energik, menggabungkan gerakan senam dengan ketukan stick, sehingga menciptakan pengalaman luas biasa.

Menurut Koordintaor Wilayah (Korwil) Srikandi Ganjar Sulsel Nurul Awainah, senam sehat tersebut terinsiprasi dari Ganjar Pranowo. Di mana, Bacapres Partai Perindo itu menujunjung tinggi gaya hidup sehat dalam kesehariannya.

"Pak Ganjar yang suka dengan berolahraga mencuri perhatian terhadap generasi milenial untuk berperan aktif dalam membangun komunitas yang lebih baik. Seperti berkegiatan olahraga ini," kata dia dalam siaran persnya, Selasa 31 Oktober 2023.

Lewat kegiatan olahraga, Nurul mengaku ingin mendorong para milenial menerapkan pola hidup sehat. "Jadi, kami ingin perempuan milenial semuanya semangat untuk olahraga. Apalagi olahraga ini sedang marak di kalangan milenial," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement