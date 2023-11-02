Sebarkan Kontribusi Positif Generasi Muda, Astra Gelar Bincang Inspiratif AstraTalks

Penerima Apresiasi 14th SATU Indonesia Awards 2023 dalam Bincang Inspiratif AstraTalks " Semangat Untuk Hari Ini dan Mas Depan Indonesia" pada Rabu (1/11/2023).

JAKARTA- Astra gelar Bincang Inspiratif AstraTalks bertema ”Semangat Untuk Hari Ini dan Masa Depan Indonesia” sebagai bagian dari rangkaian Awarding 14th Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards 2023. Acara ini menghadirkan para penerima apresiasi SATU Indonesia Awards serta para figur publik yang memiliki kiprah sejalan dalam memberikan manfaat di lima bidang yang diikutsertakan dalam SATU Indonesia Awards, yaitu bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan dan teknologi serta semangat berkelanjutan pada Rabu (1/11/2023) siang.

AstraTalks sesi pertama menghadirkan seluruh penerima apresiasi 14th SATU Indonesia Awards 2023, yaitu Theresia Dwiaudina Sari Putri “Pejuang Kesehatan dari Timur Indonesia” (bidang kesehatan), Diana Cristiana Dacosta Ati “Pengabdi Pendidikan di Pelosok Papua Selatan” (bidang pendidikan), Alan Efendhi “Pengembang Minuman Sehat dari Aloe Vera” (bidang kewirausahaan), Reza Permadi “Perintis Digitalisasi Desa Wisata” (bidang teknologi) serta Rengkuh Banyu Mahandaru “Pejuang Lingkungan Bermodal Limbah Pelepah” (kategori kelompok).

Dalam sesi berikutnya, diisi bincang inspiratif AstraTalks oleh sederet narasumber yang inspiratif, yaitu:

1.Sesi Pendidikan bertema Menembus Batas: Pendidikan Inklusif Untuk Semua, menghadirkan Aktris, Philanthropist dan Entrepreneur Raline Shah dan Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards Tahun 2022 Bidang Pendidikan Bhrisco Jordy.

2.Sesi Kesehatan bertema Merajut Harmonisasi Kesehatan Negeri, menghadirkan Mental Health Activist & Data Scientist Amanda Kharunnisa serta Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards Tahun 2022 Bidang Kesehatan Ratih Hadiwinoto.

3.Sesi Kolaborasi Industri Kreatif bertema Kolaborasi Anak Bangsa dalam Mengukir Karya Interaktif menghadirkan sosok-sosok seniman inspiratif yaitu Artist Arkiv Vilmansa, Illustrator Erin Dwia dan Illustrator dan Mural Artist Yessiow.

4.Sesi Kewirausahaan sekaligus peluncuran Koleksi Cenderemata Astra bertema Merintis Masa Depan Ala Generasi Muda menghadirkan Co-Founder Newhun Rijalul Jihad, Co-Founder Telusur Kultur Hari Prast serta Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards Tahun 2022 Bidang Kewirausahaan Alvira Oktaviani.