HOME NEWS NEWS

Yusuf Lakaseng Ungkap 3 Isu Menarik untuk Dapatkan Suara Anak Muda di Pilpres 2024

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |17:42 WIB
Yusuf Lakaseng Ungkap 3 Isu Menarik untuk Dapatkan Suara Anak Muda di Pilpres 2024
Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng. (tangkapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng, mengungkapkan sejumlah isu yang menarik perhatian anak muda pada Pilpres 2024. Menurut Yusuf, ketiga isu tersebut terkait kesejahteraan, ketersediaan lapangan kerja, dan antikorupsi.

"Siapa pasangan capres-cawapres yang bisa merepresentasikan dan mengembangkan 3 isu ini, dia bisa menarik anak muda," kata Yusuf dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia, Kamis (2/11/2023).

Pasalnya, kata Yusuf, mayoritas jumlah pemilih pada Pilpres 2024 merupakan anak muda. Terhitung, jumlah pemilih anak muda yakni lebih dari 50 persen.

"Yang beda dari 2019 dan 2024 ini adalah pemilih mudanya mayoritas. Gen Z dan milenial 50 persen. Mereka adalah penentu. Siapa yang bisa menjaring atau menarik pemilih muda, itu bisa memenangkan Pilpres," ungkap Yusuf.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024, yang mencapai 204.807.222 pemilih. Berdasarkan rekapitulasi DPT, menunjukkan mayoritas pemilih Pemilu 2024 berasal dari dua kelompok generasi, yaitu milenial dan generasi Z.

Generasi milenial, yang terdiri dari individu yang lahir antara tahun 1980 hingga 1994, berjumlah 66.822.389 atau sekitar 33,60% dari total pemilih.

