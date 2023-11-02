Jokowi Ingin Revitalisasi SDN 020 Sepaku Tingkatkan Kualitas Pendidikan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri 020 Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sana.

Apalagi menurut Presiden, rehabilitasi tersebut nantinya juga didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking revitalisasi Sekolah Dasar Negeri 020 Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 1 November 2023.

"Ada ruang kelas, ada laboratorium IPA dan TIK, ada perpustakaan, ada kelas amphitheater, ada kantin, ada tempat baca, ada lapangan multifungsi, ada area hijau, ada konservasi embung, dan fasilitas pendukung lainnya," kata Presiden.

Presiden juga mengatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya dilakukan di SDN 020 Sepaku. Peningkatan kualitas tersebut juga akan dilakukan pada lima sekolah dasar lainnya.

"Sehingga, nanti anak-anak kita semuanya bisa memiliki kualitas pendidikan yang baik dengan sarana-prasarana yang kualitasnya juga baik," kata Presiden.