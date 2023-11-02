Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Hadiri Silaknas ICMI, Mahfud MD Minta Anak Muda Kawal Indonesia Emas 2045

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |12:27 WIB
Hadiri Silaknas ICMI, Mahfud MD Minta Anak Muda Kawal Indonesia Emas 2045
Mahfud MD saat menghadiri acara ICMI di Makassar, Sulsel. (Instagram/@mohmahfudmd)
JAKARTA - Bakal calon wakil presiden (Bacawapres) yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD, menghadiri Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan itu, Mahfud menyampaikan orasi di hadapan Pengurus ICMI dan peserta National Leadership Camp di Kampus Unhas. Kegiatan ini diikuti sekitar seribu peserta, baik hadir langsung maupun melalui daring.

"Sebagaimana yang sering ditekankan keluarga besar ICMI, bahwa ormas yang dilahirkan Presiden Habibie ini adalah rumah besar umat Islam dan rumah besar bangsa Indonesia," ujar Mahfud dalam Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Kamis (2/11/2023).

Mahfud menambahkan, ia meminta ICMI terus menginsipirasi masyarakat dari pemikiran dan karyanya. Terlebih, bagi peserta leadership yang merupakan anak muda penyongsong Indonesia emas 2045.

"Saya minta anak-anak muda untuk menjaga negara ini agar betul-betul bisa sampai ke masa emas tahun 2045. Karena, kita bisa saja tidak sampai ke sana kalau misalnya terjadi disintegrasi," tuturnya.

"Ancaman disintegrasi harus hindari dengan penegakan hukum yang berkeadilan dengan penerapan demokrasi yang substantif," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pilpres 2024 icmi mahfud md
