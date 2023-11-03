Febuar Rahman: Solidaritas Antar-Calon Legislatif Akan Beri Kekuatan untuk Partai Perindo

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo Sumsel, Febuar Rahman menjelaskan bahwa soliditas antarcalon akan menentukan kemenangan Partai Perindo di Pemilu 2024.

"Solidaritas antarcalon akan membuat para calon membuat suatu kekuatan sehingga suara kita tidak akan berbeda jauh dari suara kabupaten dan provinsi dan DPR RI. Di sini kita juga membangun struktur dengan yang paling bawah," ujar Ketua DPW Partai Perindo Sumsel, Febuar Rahman, Kamis (2/11/2023).

Hal itu diungkapkan Febuar saat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Lahat menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi bersama calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Lahat.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan strategi menuju pemenangan Pemilu 2024 serta menjalin sinergi antarcaleg.

Rapat koordinasi yang digelar di Lahat ini dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Febuar Rahman, serta Ketua DPD Lahat Yusril Fansyah.

Turut hadir dalam acara ini Caleg DPRD Provinsi, Caleg DPRD Kabupaten Lahat, dan seluruh kader Partai Perindo Lahat.