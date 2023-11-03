Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Terlibat Pertempuran Jarak Dekat, Israel Klaim Hamas Lancarkan Serangan Tabrak Lari di Terowongan

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |18:32 WIB
Terlibat Pertempuran Jarak Dekat, Israel Klaim Hamas Lancarkan Serangan <i>Tabrak Lari</i> di Terowongan
Israel klaim Hamas lakukan serangan tabrak lari di terowongan (Foto: AFP)
A
A
A

GAZAMiliter Israel mengatakan pasukan Israel telah mengepung kubu Hamas di Kota Gaza, saat mereka melanjutkan serangannya di Jalur Gaza.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan tentara terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan pejuang Hamas yang melakukan serangan tabrak lari dari terowongan.

PBB mengatakan empat sekolah yang digunakan sebagai tempat penampungan telah rusak dan memperingatkan bahwa kekurangan air semakin parah.

Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 9.000 warga Palestina telah terbunuh.

Pada Kamis (2/11/2023), Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) mengatakan empat sekolah yang digunakan sebagai tempat penampungan telah rusak dalam waktu kurang dari 24 jam.

Setidaknya 20 orang dilaporkan tewas di sebuah sekolah di kamp pengungsi Jabalia. Sedangkan seorang anak dilaporkan terbunuh di sebuah sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan di kamp pengungsi Beach.

BBC telah memverifikasi dua video dari sekolah tersebut. Sebuah video yang sangat gamblang, direkam di sebuah sekolah dasar di kamp pengungsi Jabalia di Gaza utara, menunjukkan kejadian setelahnya, pertama di luar gerbang utama sekolah dan kemudian di halaman utama.

Halaman:
1 2 3
      
