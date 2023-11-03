Terlibat Pertempuran Jarak Dekat, Israel Klaim Hamas Lancarkan Serangan Tabrak Lari di Terowongan

GAZA – Militer Israel mengatakan pasukan Israel telah mengepung kubu Hamas di Kota Gaza, saat mereka melanjutkan serangannya di Jalur Gaza.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan tentara terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan pejuang Hamas yang melakukan serangan tabrak lari dari terowongan.

PBB mengatakan empat sekolah yang digunakan sebagai tempat penampungan telah rusak dan memperingatkan bahwa kekurangan air semakin parah.

Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 9.000 warga Palestina telah terbunuh.

BACA JUGA: Begini Cara Menyalurkan Logistik ke Gaza

Pada Kamis (2/11/2023), Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) mengatakan empat sekolah yang digunakan sebagai tempat penampungan telah rusak dalam waktu kurang dari 24 jam.

BACA JUGA: Indonesia Akan Kirim 3 Pesawat Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Setidaknya 20 orang dilaporkan tewas di sebuah sekolah di kamp pengungsi Jabalia. Sedangkan seorang anak dilaporkan terbunuh di sebuah sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan di kamp pengungsi Beach.

BBC telah memverifikasi dua video dari sekolah tersebut. Sebuah video yang sangat gamblang, direkam di sebuah sekolah dasar di kamp pengungsi Jabalia di Gaza utara, menunjukkan kejadian setelahnya, pertama di luar gerbang utama sekolah dan kemudian di halaman utama.