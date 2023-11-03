Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Udara Israel Hantam RS di Kota Gaza, 21 Orang Terluka

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |19:03 WIB
Serangan Udara Israel Hantam RS di Kota Gaza, 21 Orang Terluka
Serangan udara Israel menghantam rumah sakit di Kota Gaza melukai 21 orang (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZAMasyarakat Bulan Sabit Merah Palestina pada Jumat (2/11/2023) mengatakan sedikitnya 21 orang terluka di Rumah Sakit Al-Quds Kota Gaza menyusul serangan udara Israel di lingkungan Tal Al-Hawa.

Hal ini menyusul serangan udara Israel selama dua hari berturut-turut di dekat rumah sakit (RS) terbesar kedua di wilayah kantong tersebut, di mana hingga 14.000 pengungsi berlindung.

Video yang diposting oleh Bulan Sabit Merah menunjukkan pecahan kaca di tanah saat petugas kesehatan membawa anak-anak dan petugas medis merawat seorang wanita yang mengalami cedera kaki.

“[Cedera] terjadi ketika kaca bagian dalam Rumah Sakit Al-Quds di #Gaza pecah dan sebagian langit-langit palsu jatuh,” kata Bulan Sabit Merah di X, sebelumnya Twitter, dikutip CNN.

“Sebagian besar dari mereka yang terkena dampak adalah perempuan dan anak-anak, sehingga menyebabkan ketakutan dan kepanikan yang luar biasa di kalangan warga sipil yang mengungsi di dalam negeri,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
