Respons Kekeringan di Wonogiri, Relawan Ganjar Salurkan Air Bersih untuk 300 Warga

WONOGIRI - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Pergerakan Generasi Alumni Muda dan Akademisi dari UNDIP, UNNES, dan UNS (Pena Mas) Ganjar menyalurkan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan.

Sebanyak 4 tangki air bersih mereka salurkan kepada warga RW 11 Dusun Bendo, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (4/11/2023) dalam aksi ‘Peduli Wonogiri’.

Hamzah Bastian selaku penanggungjawab Pena Mas Ganjar mengatakan, bantuan tersebut disalurkan untuk merespons kebutuhan warga yang kesulitan mendapatkan persediaan air bersih di musim kemarau ini.

Terlebih Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jateng pada November 2023 telah mengeluarkan peta peringatan dini kekeringan meteorologis di 6 wilayah Jateng. Salah satunya Kabupaten Wonogiri.

“Kita menyasar di Dusun Bendo ini karena ada laporan dari warga dan kita juga melihat data di sini kekurangan air bersih,” kata Bastian di lokasi.

Bastian mengatakan, dropping air bersih yang dilakukan Pena Mas Ganjar ini menjangkau sekitar 150 lebih kepala keluarga (KK) atau 300-an jiwa dari 4 RT di RW 11 Dusun Bendo.

“Harapannya untuk warga agar bisa memanfaatkan air bersih ini sebaik-baiknya. Semoga cuaca bisa mendukung ke depannya. Semoga semua pihak juga bisa lebih memperhatikan masyarakat,” kata Bastian.

Kepedulian Pena Mas Ganjar itu pun mendapat respons positif dari masyarakat setempat. Salah satunya disampaikan Katmi (42).