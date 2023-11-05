Caleg Perindo Adi Caesario Beri Bantuan Paket Usaha Pentol Pada Warga Rungkut

SURABAYA - Calon Legislatif (Caleg) Partai Perindo untuk DPRD Kota Surabaya dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3, Adi Caesario Asriyanto menunjukkan aksi nyata dengan memberi bantuan paket usaha pentol pada Hari Supardiyono, warga Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Minggu (5/11/2023). Paket ini terdiri dari modal, perlengkapan masak dan pentol.

Menurut putra asli Rungkut, Surabaya ini, Hari Supardiyono memang sangat membutuhkan bantuan agar taraf hidupnya bisa meningkat. Selama ini dia hanya berjualan minuman ringan sachetan di depan rumah. Hanya pekerjaan ini yang bisa dilakukan karena Hari fisiknya agak lemah untuk melakukan aktivitas yang lebih berat. "Maka kami tambahkan usaha pentol agar perekonomian Pak Hari bisa meningkat," katanya.

Adi menambahkan, pihaknya memberi bantuan untuk usaha pentol ini karena makanan ini digemari masyarakat. Meski warga sudah mengonsumsi makanan berat, namun tetap tertarik untuk makan pentol. Saat ini, pihaknya sudah menyalurkan bantuan usaha pentol pada 10 UMKM yang ada di 10 kelurahan di dapil 3. Dapil 3, antara lain, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo dan Tenggilis Mejoyo. "Pentol ini jualnya mudah. Meski orang sudah makan, ditawari jajan pentol, tetap masih bisa makan," ujarnya.

Selain itu, Adi juga mensosialisasikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo berasuransi. KTA berasurasi ini merupakan bagian dari kepedulian Partai Perindo dalam menjamin keselamatan anggotanya. Termasuk, memberi jaminan bilamana terjadi musibah.