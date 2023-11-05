Konsolidasi Internal, Perindo Kota Malang Bekali Caleg dengan Seluk-Beluk Pemilu 2024

MALANG - Partai Perindo Kota Malang terus mempersiapkan diri menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Kali ini partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu mengumpulkan para calon legislatif (caleg) yang akan berkontestasi di Pilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Bertajuk 'Dikpol Pemenangan Pemiliu DPD Perindo Kota Malang' sebanyak tak kurang 37 caleg dan para kader Perindo Kota Malang, hadir dalam konsolidasi dan bimbingan teknik (Bimtek) Partai Perindo di Kota Malang, pada Minggu (5/11/2023).

Di kegiatan tersebut tampak hadir pula Komisioner KPU Kota Izzudin Fuad Fathony selaku pemateri dari penyelenggara Pemilu, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum Internal Christophorus Taufik, dan jajaran pengurus DPD Partai Perindo Kota Malang.

Izzudin menyampaikan beberapa materi mengenai metode perolehan suara, perhitungan suara per daerah pemilihannya seperti apa, apa saja yang dilarang, diperbolehkan selama, dan batasan daerah pemilihan (dapil).

BACA JUGA: Ini Keuntungan Wealth Management BRI untuk Nasabah

"Jadi bapak ibu tolong diperhatikan jangan sampai bapak ibu sudah masang banner misalnya, tapi tidak sesuai wilayahnya dapilnya, jadi wilayahnya Dapil Blimbing tapi ternyata masangnya sampai wilayah Lowokwaru, kan kasihan sayang," kata Izzudin.