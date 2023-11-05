Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hadapi Musim Pancaroba, Caleg Perindo Gelar Pengobatan Gratis di Surabaya

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |23:30 WIB
Hadapi Musim Pancaroba, Caleg Perindo Gelar Pengobatan Gratis di Surabaya
Caleg Perindo gelar pemeriksaan kesehatan gratis di Surabaya. (MPI)
A
A
A

SURABAYA - Partai Perindo melalui calon anggota legislatif (caleg) Moh Badaruddin mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Pemeriksaan ini digelar di kawasan Jalan Wonorejo Indah Timur, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Minggu (5/11/2023).

Pemeriksaan kesehatan gratis ini diserbu masyarakat yang datang untuk memeriksakan kesehatan menjelang musim pancaroba ini.

"Partai Perindo sangat peduli dengan kesehatan masyarakat. Apalagi dalam sepekan ini mulai memasuki musim pancaroba, peralihan musim panas ke musim penghujan. Di saat-saat seperti ini biasanya rawan gangguan kesehatan," ujar Badaruddin di sela kegiatan.

Menurut caleg daerah pemilihan Surabaya 3 (Wonocolo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Gunung anyar, Mulyorejo dan Bulak) ini, Perindo merespons keluhan masyarakat mengenai kondisi cuaca yang berdampak kepada kesehatan.

"Merespons keluhan dan aspirasi masyarakat, kami wujudkan semua itu hari ini melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan," tambah Badaruddin yang juga sebagai Wakil Ketua DPW Perindo Jatim ini.

