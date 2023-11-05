Renovasi Pemandian Umum Warga, Relawan Ganjar Pupuk Kebersamaan

LEBAK - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Untuk Semua (GUS) Jaringan Jawara Banten menciptakan suasana kebersamaan yang dirajut dalam kegiatan gotong royong di Kampung Sanding RT 18 RW 05 Desa Sumurbandung, Kecamatan Cukulur, Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu 4 November 2024.

Dengan melibatkan partisipasi masyarakat, loyalis Ganjar Pranowo ini merenovasi fasilitas sumur seluas 2x3 meter yang sejak lama dimanfaatkan untuk aktivitas mandi dan mencuci.

Ketua GUS Jawara Banten, Agus Cobra menjelaskan kegiatan ini merupakan bentuk realisasi dari aspirasi warga Kampung Sanding yang ingin memiliki area mandi dan mencuci secara layak.

"Kami memberikan sebuah bantuan untuk kegiatan masyarakat sehari-hari karena ini mereka sangat miris pemandian umum untuk sehari-hari, cuci piring, dan mandi dan cuci pakaian dan lainnya makanya alhamdulillah kami mempunyai inisiatif membantu masyarakat untuk kepentingan masyarakat agar bermanfaat ke depannya," ujar Agus usai ditemui di lokasi.

Aksi sosial berbasis kemanusiaan ini mendapatkan sambutan hangat dari ratusan masyarakat Kampung Sanding. Bahkan, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu bekerjasama agar renovasi fasilitas umum ini segera rampung.

Area mandi dan mencuci itu terintegrasi dengan sumber air dari Sumur Citeureup. Oleh GUS Jawara Banten fasilitas itu diberikan penghalang supaya menambah nilai privasi sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan serta dipasangi atap untuk tempat bernaung dari cuaca panas dan hujan.

"Ya betul permintaan dari masyarakat dan masyarakat pun alhamdulillah menyambut dengan baik atas kegiatan kita pada hari ini. Dan mereka meminta sendiri kepada kita kepada relawan Ganjar Untuk Semua wabil khususnya Ganjar Untuk Semua Jaringan Jawara Banten," kata dia.