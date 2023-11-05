Bantu Warga Kekeringan, Relawan Ganjar Salurkan Air Bersih di Gunungkidul

Relawan Ganjar berikan bantuan air bersih ke warga Gunungkidul. (Ist)

GUNUNGKIDUL – Sukarelawan Pandawa Ganjar berusaha membuktikan kepeduliannya kepada masyarakat yang sedang kesusahan. Salah satunya dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami dampak kemarau panjang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kali ini bantuan air bersih itu diberikan kepada warga di Dusun Ngarcahan, Desa Pengkok, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Koordinator Pandawa Ganjar Wilayah Jawa-Bali, Haldoko Danantyas Subandoro mengatakan, penyaluran bantuan itu dilakukan setelah mereka mendengar keluhan warga soal kekeringan dan sulitnya mendapatkan air bersih.

"Kami dari Pandawa Ganjar menyelenggarakan dropping air bersih di sini karena warganya memang terdampak kekeringan dan susah mendapatkan air bersih," kata dia dalam keterangannya, Minggu (5/11/2023).

Total ada lima tangki air bersih yang dibawa para pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu kepada masyarakat setempat.

Selain air bersih, ke depannya Pandawa Ganjar akan membuatkan sumur bor agar nantinya ketika terjadi kekeringan lagi, warga tidak kesusahan mendapatkan akses air.

"Itu agenda jangka panjang dari Pandawa Ganjar untuk memberikan manfaat kepada masyarakat," kata dia.