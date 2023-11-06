Luncurkan Posko Kepemudaan, Relawan Ganjar Ciptakan Ruang Kreasi bagi Anak Muda Indramayu

INDRAMAYU - Sukarelawan Ganjar Milenal Center (GMC) meluncurkan pos komando (posko) kepemudaan di Desa Sukahaji, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Minggu 5 November 2023. Tempat tersebut bermanfaat bagi anak muda Indramayu sebagai ruang bisnis dan kreasi.

Koordinator Wilayah (Korwil) GMC Jabar, Muhamad Hamdan mengatakan, pihaknya mewadahi minat dan bakat masyarakat sekitar Indramayu dengan menyediakan tempat, yaitu posko.

"Kami menjadikan posko ini sebagai kolaborasi ide teman-teman di Indramayu. Kami berharap bisa menaikkan potensi usaha bisnis pemuda," ungkapnya di sela-sela peresmian.

Loyalis calon presiden (capres) Ganjar Pranowo tersebut menstimulasi milenial di Indramayu untuk memanfaatkan posko ini untuk mulai berbisnis. Misalnya berdagang kuliner dan yang lainnya.

"Kami mendorong pemuda berjualan seperti bakso di sini. Hasilnya sebagian untuk pergerakan memenangkan Pak Ganjar. Dan untuk mengembangkan bisnis usaha," ucapnya.

Ganjar Milenial turut berkolaborasi dengan karang taruna setempat hingga kelompok sanggar kesenian agar posko kepemudaan tersebut digunakan secara maksimal. Ada ratusan masyarakat yang turut hadir dalam peresmian posko kepemudaan GMC tersebut.

"Kami berkolaborasi dengan karang taruna, kelompok sanggar, dan sastra. Kami bisa bareng mengembangkan memberikan ruang berekspresi bagi pemuda di sini," tuturnya.

Hamdan berharap hubungan kerja sama ini terus berkesinambungan sehingga membawa manfaat yang besar.

"Harapannya, hubungan seperti ini berlanjut terus. Semoga ke depannya kita bisa saling membesarkan," katanya.