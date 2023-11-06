Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Luncurkan Posko Kepemudaan, Relawan Ganjar Ciptakan Ruang Kreasi bagi Anak Muda Indramayu

Awaludin , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |09:41 WIB
Luncurkan Posko Kepemudaan, Relawan Ganjar Ciptakan Ruang Kreasi bagi Anak Muda Indramayu
Relawan Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

INDRAMAYU - Sukarelawan Ganjar Milenal Center (GMC) meluncurkan pos komando (posko) kepemudaan di Desa Sukahaji, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Minggu 5 November 2023. Tempat tersebut bermanfaat bagi anak muda Indramayu sebagai ruang bisnis dan kreasi.

Koordinator Wilayah (Korwil) GMC Jabar, Muhamad Hamdan mengatakan, pihaknya mewadahi minat dan bakat masyarakat sekitar Indramayu dengan menyediakan tempat, yaitu posko.

"Kami menjadikan posko ini sebagai kolaborasi ide teman-teman di Indramayu. Kami berharap bisa menaikkan potensi usaha bisnis pemuda," ungkapnya di sela-sela peresmian.

Loyalis calon presiden (capres) Ganjar Pranowo tersebut menstimulasi milenial di Indramayu untuk memanfaatkan posko ini untuk mulai berbisnis. Misalnya berdagang kuliner dan yang lainnya.

"Kami mendorong pemuda berjualan seperti bakso di sini. Hasilnya sebagian untuk pergerakan memenangkan Pak Ganjar. Dan untuk mengembangkan bisnis usaha," ucapnya.

Ganjar Milenial turut berkolaborasi dengan karang taruna setempat hingga kelompok sanggar kesenian agar posko kepemudaan tersebut digunakan secara maksimal. Ada ratusan masyarakat yang turut hadir dalam peresmian posko kepemudaan GMC tersebut.

"Kami berkolaborasi dengan karang taruna, kelompok sanggar, dan sastra. Kami bisa bareng mengembangkan memberikan ruang berekspresi bagi pemuda di sini," tuturnya.

Hamdan berharap hubungan kerja sama ini terus berkesinambungan sehingga membawa manfaat yang besar.

"Harapannya, hubungan seperti ini berlanjut terus. Semoga ke depannya kita bisa saling membesarkan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement