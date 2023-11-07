Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Siapa yang Menandatangani Deklarasi Balfour? Ternyata Ini Sosoknya

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |07:47 WIB
Siapa yang Menandatangani Deklarasi Balfour? Ternyata Ini Sosoknya
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Mengupas siapa yang mendandatangani deklarasi Balfour. Lantaran deklarasi Balfour merupakan perjanjian publik yang dibuat oleh Inggris, yang menyatakan tujuannya untuk mendirikan "sebuah negara bagi bangsa Yahudi" di Palestina.

Deklarasi ini secara umum dipandang sebagai salah satu pemicu utama dimulainya pembersihan etnis Palestina pada 1948 dan pembentukan negara Zionis Israel.

Lantas siapa yang mendandatangani deklarasi Balfour?

Melansir dari laman resmi Brittanica, secara rinci bahwa pernyataan terkait pembentukan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dibuat dalam surat oleh Arthur James Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, kepada Lionel Walter Rothschild, Baron Rothschild ke-2 (dari Tring), seorang pemimpin komunitas Anglo-Yahudi.

Deklarasi Balfour yang dikeluarkan melalui upaya lanjutan dari Chaim Weizmann dan Nahum Sokolow. Para pemimpin Zionis di London tidak memenuhi harapan Zionis yang telah meminta rekonstitusi Palestina sebagai “rumah nasional” Yahudi.

