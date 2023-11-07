Hadapi Era Digital, Relawan Ganjar Ajarkan Para Milenial tentang Videografer

KALSEL - Sukarelawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Milenial Center (GMC) mengadakan pelatihan videografi. Mereka menyasar para milenial di Kalimantan Selatan.

Cara asyik dan menarik yang dilakukan sukarelawan Ganjar untuk bisa memberdayakan para milenial ini digelar di Jalan Cinta Damai No.111, Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Menurut Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) GMC Muhammad Iqbal, pelatihan tersebut untuk mengasah kemampuan para anak muda. Sehingga mereka bisa membuat video yang menarik. Mengingat, di era digital video yang memberi kesan positif sedang dibutuhkan.

"Pelatihan videografi ini merupakan bagian menjawab tantangan perkembangan zaman yang sudah makin kompleks," kata Muhammad dalam siaran persnya, Selasa (7/11/2023).

Loyalis Ganjar Pranowo dalam pelatihan menghadirkan pemateri yang sudah profesional di bidang videografi. Pemateri tersebut menjelaskan mengenai cara membuat video yang menarik, sehingga bisa diminati masyarakat luas.