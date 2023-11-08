Enam Marsekal Muda yang Menjabat di Kotama TNI AU, Ada Jebolan Kopassus

JAKARTA - Terdapat enam Marsekal Muda yang menjabat di Komando Utama (Kotama) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Mereka terdiri dari enam perwira tinggi (Pati) yang menduduki sejumlah jabatan.

Jabatan yang diemban para jenderal bintang dua TNI AU ini antara lain, Panglima Komando Operasi Udara (Pangkoopsud) I, Pangkoopsud II, Pangkoopsud III, Kepala Staf Komando Operasi Udara Nasional (Kaskoopsudnas), Komando Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat), dan Komandan Komando Pemeliharaan Material TNI Angkatan Udara (Dankoharmatau).

Berikut enam Marsekal Muda (Marsda) yang menduduki sejumlah jabatan seperti disebutkan di atas, yakni:

1. Pangkoopsud I: Marsda TNI Bambang Gunarto

Pangkoopsud I bertugas menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan operasional satuan-satuan TNI AU di wilayah Indonesia bagian barat.

Satuan ini juga berperan melaksanakan operasi-operasi udara dalam rangka penegakan kedaulatan negara di udara, mendukung penegakan kedaulatan negara di darat dan di laut.

Adapun, Pangkoopsud I Marsda Bambang Gunarto merupakan Pati TNI lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1993. Jenderal kelahiran Jakarta, 26 Juni 1971 ini sebelumnya menjabat Danlanud Halim Perdanakusuma dari tahun 2021-2022, dan Sesko TNI di tahun 2017.

2. Pangkoopsud II: Marsda TNI Budhi Achmadi

Pangkoopsud II bertugas menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan operasional satuan-satuan TNI AU dalam jajarannya di wilayah Indonesia bagian tengah.

Marsda Dr Budhi Achmadi menjabat sebagai Pangkoopsud II sejak Oktober 2023. Jebolan AAU 1994 ini sebelumnya menjabat Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kaskogabwilhan) III tahun 2023.

3. Pangkoopsud III: Marsda TNI Donald Kasenda

Tugas Pangkoopsud III yaitu, menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan operasional satuan-satuan TNI AU dalam jajarannya di wilayah Indonesia bagian timur.

Marsda Donald Kasenda menjabat sebagai Pangkoopsud III sejak Januari 2023. Jenderal bintang dua kelahiran 8 Oktober 1970, Remboken, Minahasa, Sulawesi Utara ini merupakan lulusan AAU 1991.

Ia pernah menjabat Waasops KSAU pada tahun 2022 dan Waasintel Panglima TNI tahun 2022 sampai 2023.