HOME NEWS NEWS

Rakor dan Konsolidasi Caleg Perindo di OKU Berlangsung Penuh Optimisme

Alvin Alhafiz , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |03:22 WIB
Rakor dan Konsolidasi Caleg Perindo di OKU Berlangsung Penuh Optimisme
A
A
A

BATURAJA - Dalam mewujudkan penetapan Pesta demokrasi pada tanggal 14 Febuari 2024 mendatang , Partai Perindo mengelar Rakor Struktur dan konsolidasi mulai dari Caleg DPR RI, PRD Provinsi dan DPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) bertempat Room Meeting The Zuri, Rabu 08 November 2023.

Kegiatan Rapat Koordinasi tersebut dihadiri langsung, Ketua DPW Provinsi Partai Perindo, Ketua DPD Kabupaten OKU Partai Perindo, Serta Caleg DPRD Provinsi, Caleg DPRD Kabupaten OKU, dan Calek DPR RI.

Adapun agenda kegiatan tersebut pembahasan strategi pemenangan, dan perlunya memperkuat saksi saksi partai di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pemilu 2024 mendatang.

Dalam kegiatan itu ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Yeri Ferliansyah, SH menyampaikan bahwa dirinya selaku Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten OKU beserta Keluarga besar partai Perindo Kabupaten OKU siap untuk menerima arahan serta pembimbingan dari DPP Partai Perindo untuk menyatukan suara pada pemilu di tahun 2024 mendatang.

“Hari ini kita melaksanakan kegiatan rapat kordinasi antara Caleq DPR RI, Caleq Provinsi, dan selur Caleq DPRD Kabupaten OKU,” ujarnya

Halaman:
1 2
      
