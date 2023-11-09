Peserta Rakor Caleg Perindo di OKU Kompak Kenakan Syal Dukungan untuk Palestina

BATURAJA - Ada yang menarik saat rapat koordinasi struktur dan konsolidasi caleg DPR RI/DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten Partai Perindo Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Para pengurus Perindo daerah/pusat dan provinsi kompak mengunakan atribut Palestina sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina.

Para caleg dan pengurus Partai Perindo Ogan Komering Ulu serta DPD Perindo Provinsi dan pengurus pusat kompak memakai atribut Palestina, pengunaan itu sengaja dilakukan sebagai bentuk kepedulian partai nomor urut 16 pada Pemilu 2024 mendatang terhadap bangsa Palestina.

Rapat konsolidasi itu juga diisi dengan doa bersama bagi rakyat Palestina.

Kegiatan rapat itu sendiri terlihat santai namun penuh semnagat dan optimis dari para caleg.

Ike Juiles Tiati Caleg DPR RI Dapil Sumsel II jubir DPP Partai Perindo Jubir TPN atau biasa dipanggil Ike Suharjo, menyebutkan, ini sengaja dilakukan kader partai Perindo sebgai bentuk keprihatinan yang dialami rakyat Palestina.