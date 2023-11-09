Joe Biden Tak Percaya, UNICEF Pasang Badan Bela Keakuratan Data Korban Tewas di Gaza

GAZA – Seorang juru bicara Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF membela keakuratan data jumlah korban tewas yang dilaporkan di Gaza, dengan mengatakan bahwa angka-angka organisasi tersebut secara historis sama dengan angka yang dilaporkan oleh kementerian kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Ramallah, yang diambil dari sumber-sumber di Gaza yang dikuasai Hamas, lebih dari 10.000 warga Palestina telah terbunuh oleh serangan udara Israel dalam sebulan terakhir. Termasuk ribuan wanita, anak-anak dan orang tua.

CNN tidak dapat memverifikasi secara independen jumlah kematian yang dilaporkan Kementerian Kesehatan. Namun juru bicara UNICEF James Elder mengatakan pada Selasa (7/11/2023) bahwa perkiraan organisasi tersebut sangat selaras dengan perkiraan kementerian di masa lalu, sehingga dia yakin dengan angka yang ada saat ini.

BACA JUGA: Video yang Dirilis Hamas Tunjukkan Bentrokan dengan Pasukan Israel di Kota Gaza

“Jumlah kami hanya beberapa persen dari jumlah tersebut, hampir sama. Kami tidak memiliki kekhawatiran itu berdasarkan sejarah masa lalu,” terangnya kepada Julia Chatterley dari CNN:

BACA JUGA: AS Peringatkan Israel agar Tidak Menduduki Kembali Gaza Usai Perang Berakhir

“Di UNICEF kami sangat, sangat teliti dalam menghitung angka-angka kami. Kami punya reputasi, bukan hanya karena kami berada di garis depan dan kami mewujudkannya, tapi kami punya bukti,” ujarnya.

Dia mengatakan UNICEF sangat ketat dalam prosedur pelaporannya, menggunakan verifikasi segitiga untuk menganalisis intelijen, yang membutuhkan lebih banyak waktu tetapi “jauh lebih menyeluruh.”

“Saya mengenal anak laki-laki dan perempuan serta ibu dan ayah di balik (angka-angka tersebut) dan itulah – menurut saya untuk UNICEF – mengapa kami sangat marah karena angka tersebut terus meningkat dan kami tidak bisa mencapai gencatan senjata kemanusiaan,” lanjutnya.