Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Joe Biden Tak Percaya, UNICEF Pasang Badan Bela Keakuratan Data Korban Tewas di Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |20:04 WIB
Joe Biden Tak Percaya, UNICEF Pasang Badan Bela Keakuratan Data Korban Tewas di Gaza
UNICEF bela keakuratan data korban tewas di Gaza (Foto: AFP)
A
A
A

GAZA – Seorang juru bicara Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF membela keakuratan data jumlah korban tewas yang dilaporkan di Gaza, dengan mengatakan bahwa angka-angka organisasi tersebut secara historis sama dengan angka yang dilaporkan oleh kementerian kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Ramallah, yang diambil dari sumber-sumber di Gaza yang dikuasai Hamas, lebih dari 10.000 warga Palestina telah terbunuh oleh serangan udara Israel dalam sebulan terakhir. Termasuk ribuan wanita, anak-anak dan orang tua.

CNN tidak dapat memverifikasi secara independen jumlah kematian yang dilaporkan Kementerian Kesehatan. Namun juru bicara UNICEF James Elder mengatakan pada Selasa (7/11/2023) bahwa perkiraan organisasi tersebut sangat selaras dengan perkiraan kementerian di masa lalu, sehingga dia yakin dengan angka yang ada saat ini.

“Jumlah kami hanya beberapa persen dari jumlah tersebut, hampir sama. Kami tidak memiliki kekhawatiran itu berdasarkan sejarah masa lalu,” terangnya kepada Julia Chatterley dari CNN:

“Di UNICEF kami sangat, sangat teliti dalam menghitung angka-angka kami. Kami punya reputasi, bukan hanya karena kami berada di garis depan dan kami mewujudkannya, tapi kami punya bukti,” ujarnya.

Dia mengatakan UNICEF sangat ketat dalam prosedur pelaporannya, menggunakan verifikasi segitiga untuk menganalisis intelijen, yang membutuhkan lebih banyak waktu tetapi “jauh lebih menyeluruh.”

“Saya mengenal anak laki-laki dan perempuan serta ibu dan ayah di balik (angka-angka tersebut) dan itulah – menurut saya untuk UNICEF – mengapa kami sangat marah karena angka tersebut terus meningkat dan kami tidak bisa mencapai gencatan senjata kemanusiaan,” lanjutnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement