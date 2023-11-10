Sosialisasikan Ganjar-Mahfud, Relawan Gelar Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar di Ciamis

CIAMIS - Acara pelatihan budidaya ikan air tawar dan pembagian benih ikan gurame dan nila yang diadakan oleh Sahabat Sandiaga Dulur Galuh Babarengan Ganjar telah mengambil langkah signifikan menuju "Indonesia Hijau”. Warga Ciamis antusias mengikuti kegiatan yang diadakan di Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (9/11/2023).

Program ini menggarisbawahi pentingnya perubahan menuju lingkungan yang lebih berkelanjutan dan berwawasan hijau. Kegiatan berlangsung di Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (9/11/2023). Pelatihan ini mencakup tindak lanjut melalui Indonesia Hijau, dengan tujuan memungkinkan peserta untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam usaha mereka.

Ketua Sahabat Sandiaga Dulur Galuh Babarengan Ganjar Ciamis, H. Kusnadi (H. Akaw), dengan tegas mengungkapkan, Indonesia Hijau ini merupakan salah satu langkah konkret dan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan.

BACA JUGA: TPN Siapkan Saluran Komunikasi Antara Anak Muda dengan Capres Ganjar Pranowo

"Di sini bukan hanya pelatihan saja, jadi ada tindak lanjutnya melalui program Indonesia Hijau, jadi bagaimana para peserta ini jadi ada tindak lanjut untuk melakukan usahanya," kata H. Akaw.

Dalam konteks ini, acara pelatihan ini tidak hanya tentang budidaya ikan, tetapi juga tentang mengubah cara berpikir masyarakat.

"Sebatas kita memelihara ikan, tanpa kita sadari, kita juga membantu program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan melalui program gizi. Itu adalah salah satu cara kita mendorong masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih cerdas dan maju melalui 'Indonesia Hijau," ungkap H. Akaw.

Dengan semangat yang berkobar, dukungan massif dari masyarakat di wilayah Ciamis terus mengalir untuk memperkuat Ganjar-Mahfud. Keyakinan akan kepemimpinan tercermin dalam komitmen untuk meraih bagian dari 11 juta suara. Hal itu menggambarkan kepercayaan akan visi dan dedikasi pasangan Ganjar-Mahfud.

"Insya Allah untuk mendukung kemenangan Ganjar-Mahfud di wilayah kami sudah tidak diragukan lagi untuk menciptakan 11 juta suara. Insya Allah apa yang diharapkan untuk kemenangan Pak Ganjar-Mahfud bisa tercapai," ungkap H. Akaw.

Wawan Hendiawan, salah satu peserta pelatihan mengungkapkan harapannya agar kegiatan ini terus berlanjut dan memberikan peluang kepada anak muda untuk terlibat dalam budidaya ikan.