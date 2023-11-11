Didukung BRI, 'Garuda Muda Mendunia' Selenggarakan Coaching Clinic Bersama Radja Nainggolan

Jakarta – Penyelenggaraan FIFA World Cup U-17 2023 di Indonesia menjadi momentum bagi talenta muda terbaik Indonesia untuk unjuk gigi di pentas dunia. Sebanyak 21 pemain muda U-17 yang telah melewati rentetan panjang seleksi program #BersamaGarudaMudaMendunia terpilih untuk mencapai satu tujuan mengharumkan merah-putih.

Terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia U-17, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa kesempatan ini bukan hanya terjadi selama turnamen, melainkan untuk kesuksesan jangka panjang para pemain.

"Jangan sampai Piala Dunia U-17 ini hanya sekedar event saja, artinya ini harus meninggalkan legacy bagi banyak pemain muda Indonesia. Seperti yang kami selalu dorong, bahwa kami selalu mengapresiasi para legenda sepak bola, terutama mereka yang memiliki darah Indonesia. Jadi ini sebuah kebanggaan, kehadiran mereka untuk membantu promo Piala Dunia U-17. Tapi, yang terpenting adalah untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak muda," ucap Erick.

Program #BersamaGarudaMudaMendunia sendiri merupakan inisiasi PSSI untuk mencari dan menyeleksi talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri yang telah berlangsung sejak Juli 2023 lalu. Program yang bertujuan memberi kesempatan hingga mengembangkan bakat-bakat muda tanah air ini didukung oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dengan mengambil peran sebagai sponsor utama.

Terkait dengan dukungan BRI terhadap program pengembangan sepak bola nasional tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa dukungan diberikan BRI dalam rangka pembentukkan generasi emas sepak bola Indonesia di masa depan. Sunarso berharap program ini dapat menghasilkan talenta muda yang secara berkesinambungan mampu meningkatkan prestasi sepak bola nasional.

“Kita harus support anak mudanya dari sisi apapun. Kita harus punya visi, tim juara harus dibangun dan dipersiapkan dari jauh-jauh hari," ucap Sunarso.

Tak hanya menggalakkan seleksi pemain jelang Piala Dunia U-17, program ini juga menyelenggarakan beberapa kegiatan pendukung pengembangan usia muda lainnya, di antaranya coaching clinic untuk pemain-pemain U-15 dari Sekolah Sepak Bola (SSB) di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, coaching clinic dipimpin langsung oleh bintang sepak bola internasional berdarah Indonesia, Radja Nainggolan.