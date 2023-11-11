Mahfud MD Ajak Masyarakat Cerdas Pilih Pemimpin pada Pilpres 2024

SURABAYA - Calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD mengajak masyarakat cerdas memilih pemimpin pada Pemilu 2024. Mahfud juga mengajak untuk menolak money politic. Ajakan ini disampaikan Mahfud saat deklarasi nasional Indonesia Maju di Surabaya, Sabtu (11/11/2023).

"Saya mengajak masyarakat memilih pemimpin yang benar," kata Mahfud di hadapan para relawan Indonesia Maju dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Ganjar-Mahfud.

Pria asal Madura ini juga menyerukan agar masyarakat sadar dan tidak takut ancaman.