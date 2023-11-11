Mahfud MD Hadiri Deklarasi Nasional Laju Indonesia di Surabaya

SURABAYA - Calon Wakil Presiden, Mahfud MD menghadiri deklarasi Nasional Laju Indonesia di Graha Mahameru, Surabaya, Sabtu (11/11/2023). Deklarasi teresebut dihadiri oleh perwakilan massa dari berbagai profesi yang selama ini terlibat berbagai kegiatan sosial kemanusiaan bersama Laju Indonesia.

Mahfud MD pun menyambut antusias deklarasi Nasional Laju Indonesia, serta mengucapkan terima kasih atas dukungannya dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya Cawapres Mas Ganjar, menerima dukungan dan Panca Dharma GAMA2024. Insyallah akan menjadi basis perjuangan kami berdua jika terpilih. Akan menjadi bagian tema perjuangan Ganjar-Mahfud menuju Indonesia Unggul," tegas Mahfud.

BACA JUGA: Mahfud MD Ajak Masyarakat Cerdas Pilih Pemimpin pada Pilpres 2024

Diingatkan oleh Mahfud, mewujudkan berbagai program pemerintahan, tidak mudah jika pemerintahan tidak punya pemimpin yang kuat. Pemimpin yang dimaksud adalah yang mampu mengendalikan pemerintahan untuk lajunya Indonesia.

Menurutnya, seorang pemimpin harus bersih dari korupsi dan punya komitmen dalam penegakan hukum. Sudah saatnya hukum benar-benar berkeadilan dan tidak tebang pilih pada siapa pun.

"Saat ini adalah momentum yang sangat tepat untuk melakukan pergantian pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu," bebernya.

Mahfud pun berpesan kepada seluruh simpatisan dan relawan GAMA di seluruh tanah air untuk turun dan tak takut menerima intimidasi.

"Kalau saudara turun ke kampung, bisikin dan sadarkan rakyat untuk ikut Pemilu. Pilih pemimpin yang benar. Jangan takut terhadap ancaman, karena setiap warga negara punya hak untuk memilih. Jangan terbujuk dengan rayuan uang dari pemimpin yang tak punya nilai yang ditawarkan. Sosialisasikan bahwa yang akan membawa amanah ini adalah Ganjar-Mahfud," tegas Mahfud.