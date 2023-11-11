Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pria di Bandung Barat Dikeroyok 4 orang Pakai Batu hingga Golok

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |03:17 WIB
Pria di Bandung Barat Dikeroyok 4 orang Pakai Batu hingga Golok
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Pengeroyokan terjadi di Kompleks Pondok Hijau, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Kamis (9/10/2023) sekitar pukul 16.30 WIB.

Pelaku berjumlah empat orang berinisial PA (28), RE (34), RM (35), dan NSF (22) itu melakukan pengeroyokan terhadap Toni Kermansah (39) hingga korban terluka akibat terkena sabetan senjata tajam, pukulan benda tumpul, dan lemparan batu.

Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengungkapkan, aksi pengeroyokan itu dilakukan dengan cara mengayunkan golok ke arah muka dan kepala korban yang dilakukan pelaku berinisial PA dan RE. Beruntung korban berhasil menangkisnya menggunakan tangan.

"Kemudian pelaku berinisial RM memukul korban menggunakan kayu kaso hingga mengenai tangan kiri dan tangan kanan korban. Pelaku NSF melemparkan batu hingga mengenai bahu korban," ungkal Aldi saat dihubungi, Jumat (10/11/2023) malam.

Akibat aksi pengeroyokan tersebut, korban terluka di beberapa bagian tubuhnya. "Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka memar di bahu, luka lecet di jari telunjuk kiri, dan jari tengah serta jari manis tidak bisa ditekuk," terang Aldi.

Korban pun melaporkan kejadian yang menimpanya itu kepada pihak kepolisian, yang langsung melakukan penyelidikan. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti lainnya, para pelaku akhirnya berhasil diamankan.

Halaman:
1 2
      
