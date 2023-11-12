Rampok Gudang Distributor Minuman Rp1,5 Miliar, 2 Pelaku Didor Polisi

PALANGKARAYA - Petugas berhasil menangkap empat dari lima orang pelaku perampokan uang tunai Rp1,5 miliar di gudang distributor minuman di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Dua di antaranya terpaksa dilumpuhkan di bagian kaki karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Dua pelaku perampokan uang tunai berinisial Fy (38) harus menggunakan kursi roda dan rekannya Rn (40) berjalan tertatih-tatih saat digiring petugas ke Unit Jatanras Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Keduanya terpaksa dilumpuhkan petugas dengan tembakan di bagian kaki karena berusaha kabur saat akan ditangkap di tempat persembunyiannya di Kalimantan Timur.

Sementara dua rekannya lagi ditangkap di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan ditahan di Polres Banjar. Petugas juga menyita barang bukti satu unit sepeda motor, satu buah mobil dan dua buah brankas.

Kapolresta Palangkaraya, Kombes Pol Budi Santosa mengatakan, aksi perampokan gudang distributor minuman di Jalan Mahir Mahar Palangkaraya tersebut terjadi Agustus 2023 lalu.

Dalam aksinya, para pelaku terlebih dahulu menyekap sekuriti gudang lalu masuk ke dalam membongkar dua brankas dan membawa kabur uang tunai Rp1,5 miliar.